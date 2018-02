Pattinaggio artistico | Olimpiadi invernali PyeongChang 2018 | Tessa Virtue e Scott Moir

Pattinaggio artistico - Olimpiadi invernali PyeongChang 2018 : Carolina Kostner è quarta - Stati Uniti trascinati al bronzo da Mirai Nagasu. Strepitosa Alina Zagitova : Terza giornata di competizioni per il Pattinaggio di figura ai Giochi Olimpici invernali di PyeongChang 2018, che vedrà la conclusione del team event già iniziato venerdì, ancor prima della cerimonia inaugurale. Il programma di lunedì ha avuto inizio con il free skating maschile, proseguendo con il libero femminile, mentre l’ultima prova sarà quella della free dance, al termine della quale verranno assegnate le medaglie della prova a ...

Pattinaggio artistico - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : Carolina Kostner a caccia di punti importanti per una medaglia nella gara a squadre : Lo splendido programma corto realizzato da Carolina Kostner e il secondo posto conquistato da Valentina Marchei e Ondrej Hotarek nel libero delle coppie di artistico hanno di fatto acceso una speranza di medaglia concreta per la gara a squadre di Pattinaggio delle Olimpiadi di PyeongChang 2018. La regina azzurra ha pattinato un primo segmento di gara in modo eccelso nonostante la piccola sbavatura sul triplo toeloop chiamato sottoruotato in ...

Pattinaggio artistico - a che ora gareggia Carolina Kostner nel programma libero? Il programma e come vederla in tv : L'evento sarà trasmesso in diretta tv su Eurosport e sui canali Rai, in diretta streaming su Eurosport Player e su Premium Player oltre che sul sito della Rai, in DIRETTA LIVE scritta su OASport. Gli ...

Pattinaggio artistico - Olimpiadi invernali PyeongChang 2018 : l’Italia sogna il podio nel team event - è sfida agli Stati Uniti : La seconda giornata del team event di Pattinaggio di figura ai Giochi Olimpici di PyeongChang 2018 ha regalato grandi soddisfazioni alla squadra italiana, che ha visto Carolina Kostner ottenere il secondo posto nel programma corto femminile e la coppia d’artistico composta da Valentina Marchei ed Ondrej Hotárek ottenere lo stesso piazzamento nel programma libero, con tanto di primato personale. Con questi risultati l’Italia si è ...

Pattinaggio artistico - Olimpiadi Invernali 2018 – Carolina Kostner : “Mi sento a mio agio - credo nel gruppo. L’età? Sono una bambina anche io” : Carolina Kostner ha conquistato un bellissimo secondo posto nel programma corto valido per il team event alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. La nostra Musa Danzante ha incantato ancora una volta e, insieme a Marchei/Hotarek, ha trascinato l’Italia al quarto posto nella classifica parziale: domani si proverà a lottare per una medaglia. Queste le dichiarazioni che l’altoatesina ha rilasciato alla Gazzetta dello Sport: ...

Pattinaggio artistico - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : l’Italia sogna la medaglia nel team event! Carolina Kostner e compagni per l’impresa - si può fare nei liberi! : L’Italia sta facendo letteralmente sognare nel team event di Pattinaggio artistico. La nostra Nazionale è sempre più in lotta per una medaglia alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018! La nostra squadra è quarta in classifica a un solo punto di distacco dagli USA quando mancano ancora tre liberi al termine della competizione. Gli azzurri sono semplicemente meravigliosi e stanno dimostrando la forza del nostro movimento che in questo ...