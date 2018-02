Isola - Paola Di Benedetto irriconoscibile prima di diventare famosa : Paola Di Benedetto sta incantando tutti con la sua bellezza, del suo aspetto fisico, infatti, ne parlano sia dentro che fuori l 'Isola dei Famosi. Formosa al punto giusto, fisico statuario e ...

Francesco Monte torna all'Isola 2018 per Paola Di Benedetto? : Francesco Monte tornerà all'Isola dei famosi 2018? Per Paola Di Benedetto lo farebbe, anche di corsa a quanto pare! Avete letto non bene, ma benissimo, perché il feeling tra i due non sembra essersi interrotto nonostante lui abbia abbandonato il reality show e se lei non ha dimenticato di salutarlo durante la diretta di lunedì scorso, lui non ha nascosto che Paola, la Madre Natura del programma, sarebbe un motivo valido per tornare sull'Isola, ...

Isola dei Famosi 2018 - Francesco Monte ammette l'interesse per Paola Di Benedetto che sull'isola litiga con la Capriotti : L'ex tronista: "È nato un avvicinamento tra a me e lei all'improvviso". La showgirl, nel frattempo, furibonda con Cecilia.

“Non può essere lei”. E invece sì. Ecco Paola Di Benedetto prima del bisturi. Una trasformazione incredibile quella della bella isolana che lascia tutti di stucco. Chissà cosa ne penserà ora Francesco Monte : Misure praticamente perfette, 88-60-90, alta un metro e 73, il grande pubblico si è accorto per la prima volta di lei nel corso della settima edizione di Ciao Darwin. Per la precisione nel corso della sesta puntata, la prima durante la quale l’inossidabile duo Bonolis-Laurenti la introdusse agli spettatori nel ruolo di sensuale Madre Natura dal fisico esplosivo. Maschietti ovviamente in visibilio di fronte a quella meraviglia, con ...

Isola dei Famosi : Francesco Monte e Paola Di Benedetto non si amano? : Francesco Monte: la verità sul rapporto con Paola Di Benedetto all’Isola Federica Panicucci di rosso vestita è tornata nel day time mattutino di Canale5 puntando i riflettori sull’Isola dei Famosi. Il caso relativo alla disputa tra Eva Henger e Francesco Monte continua a sollevare dubbi, giudizi e questioni. Oggi a Mattino 5, Alessandro Basile, ex corteggiatore e grande amico di Francesco Monte, ha ammesso di averlo visto subito ...

Verissimo - Francesco Monte : “Non volevo andare via dall’Isola dei Famosi. Mio padre ha pianto. Aspetterò Paola Di Benedetto” : Francesco Monte a Verissimo: le dichiarazioni dell’ex concorrente dell’Isola dei Famosi Francesco Monte è tornato in tv dopo aver lasciato l’Isola dei Famosi. Ospite di Verissimo, si è difeso dalle accuse di Eva Henger ma ha soprattutto svelato il suo stato d’animo. Uno stato d’animo che non è dei migliori. Perché Monte non voleva lasciare […] L'articolo Verissimo, Francesco Monte: “Non volevo andare via ...

Isola dei Famosi - parla l'ex di Paola di Benedetto : "Perché mi hai fatto questo?" : Ora che Francesco Monte non è più un concorrente dell' Isola dei Famosi , il suo rapporto con Paola Di Benedetto ha subito un brusco arresto. Per froza di cose, i due - se vorranno - dovranno ...

