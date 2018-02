Pamela Mastropietro | Macerata Ultime notizie | indagato un quarto nigeriano | ma nessuno

Pamela Mastropietro - Meluzzi : 'C'è la mafia nigeriana dietro il suo omicidio' Video : Secondo il noto psichiatra e opinionista televisivo Alessandro Meluzzi, il brutale omicidio della 18enne #Pamela Mastropietro potrebbe nascondere inquietanti scenari. Più specificatamente, come sostenuto dallo stesso Meluzzi in una intervista con il politico di 'Fratelli D'Italia' Guido Crosetto ripresa da un articolo del sito web 'L'Indiscreto', dietro l'omicidio della giovane ragazza ci potrebbe essere stata [Video] la mano della potente e ...

Omicidio di Pamela Mastropietro - il procuratore : "Le indagini non sono concluse" : Macerata, 11 febbraio 2018 - «Le indagini non possono ritenersi concluse ». La Procura di Macerata ha idee precise sulla morte di Pamela Mastropietro , ma attende ancora i risultati degli accertamenti ...

Pamela Mastropietro - procuratore Macerata : “Risultati ancora provvisori. Indagini non concluse” : Ieri il procuratore di Macerata Giovanni Giorgio aveva detto che l’indagine sulla morte di Pamela Mastropietro era “chiusa”. Oggi, forse anche in risposta a una intervista dello zio e avvocato della 18enne romana fatta a pezzi, l’alto magistrato fa un passo indietro. L’attività investigativa sinora svolta sul caso ha raggiunto “risultati da ritenersi ancora provvisori“, dato che “gli accertamenti di ...

Pamela Mastropietro - i dubbi dello zio avvocato : “Lei aveva paura degli aghi”. L’ipotesi dell’omicidio a sfondo sessuale : Marco Valerio Verni, zio di Pamela, la ragazza uccisa, fatta a pezzi e messa in due trolley a Macerata, e legale di famiglia, ha espresso i molti dubbi sull’omicidio della nipote e sull’annunciata chiusura del caso. Il legale in una intervista al Corriere della Sera esprime molte perplessità: “Per la Procura l’indagine è chiusa? Mi auguro voglia dire che quei tre hanno confessato. Spero che abbiano raccontato nel ...

Pamela Mastropietro. I fermati sono Innocent Oseghale - Lucky Desmond e Awelima Lucky : sono in totale tre i fermi nell’inchiesta sulla morte di Pamela Mastropietro, la ragazza romana il cui corpo è stato

Pamela Mastropietro - sono formalmente indagati i due cittadini nigeriani rintracciati ieri : Ci sono altri due indagati nell’inchiesta sulla morte di Pamela Mastropietro. Si tratta dei due nigeriani, entrambi uomini, uno proveniente da Milano, l’altro rintracciato a Macerata, che sono stati interrogati a lungo la scorsa notte dai carabinieri. In caserma ci sono anche i loro legali. Al momento non stati fermati. Già indagati sono Innocent Oseghale (nella foto), che si trova in carcere, e Lucky Desmond, denunciato a piede libero. A ...

Omicidio Pamela Mastropietro : i ricordi - le speranze e le accuse dei genitori : Omicidio Pamela Mastropietro: i ricordi, le speranze e le accuse dei genitori “Ci scambiavano per sorelle, lei è più alta di me… era più alta di me”, è uno dei ricordi di Alessandra Verni, che però ha mente ed energie anche sul presente, intenzionata, come il marito Stefano Mastropietro, a scoprire la verità e i […] L'articolo Omicidio Pamela Mastropietro: i ricordi, le speranze e le accuse dei genitori sembra essere il ...