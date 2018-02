Pamela - c'è un quarto indagato : C'è un quarto indagato , a piede libero , nell'ambito dell'inchiesta sulla morte di Pamela Mastropietro . A quanto si apprende dal suo difensore, l'avvocato Paolo Cognini, la procura di Macerata ha ...

Pamela - c'è un quarto indagato nella morte della giovane : C'e un quarto indagato, nigeriano, nell'inchiesta sulla morte di Pamela Mastropietro. Riguardano anche lui , oltre ai tre connazionali già fermati, , accertamenti tecnici irripetibili disposti dalla ...

Per la morte di Pamela indagato un quarto nigeriano : C'è un quarto nigeriano indagato per l'omicidio di Pamela Mastropietro. Lo si è appreso stamani quando il legale del nuovo indagato, l'avvocato Paolo Cognini, ha presenziato ai nuovi accertamenti ...

C’è un quarto indagato per la morte di Pamela - a Macerata sostituito il questore : arriva Pignataro : C’è un quarto nigeriano indagato per l’omicidio di Pamela Mastropietro. Sarebbe l’uomo che ha fatto da autista al gruppo di uomini responsabili del delitto della giovane romana. Lo si è appreso questa mattina quando il legale del nuovo indagato, l’avvocato Paolo Cognini, ha presenziato agli accertamenti tecnici irripetibili nella casa del delit...

Pamela - quarto nigeriano indagato : Non solo Innocent Oseghale (29 anni), Lucky Desmond (22) e Lucky Awelima (27), già in cella per l'omicidio di Pamela Mastropietro: nel caso ci sarebbe un altro indagato, anche lui nigeriano. Lo rivela il Resto del Carlino, sostenendo che l'avvocato del quarto uomo nel mirino dei pm per la morte della 18enne romana ha presiedutto stamattina al nuovo sopralluogo dei Ris in via Spalato 124 a Macerata, nell'appartamento in cui viveva ...

Omicidio di Pamela - c'è un quarto indagato. Nuovo sopralluogo Ris nell'appartamento di via Spalato : Gli uomini del Ris dei Carabinieri di Roma nell'appartamento mansardato di via Spalato 124 a Macerata dove gli inquirenti ritengono sia stata uccisa e smembrata Pamela

Quarto Grado - anticipazioni 9 febbraio : Pamela Mastropietro e Luca Traini i casi di stasera : Per la visione in streaming, infine, basterà collegarsi al portale Mediaset o all'app ufficiale per dispositivi mobili. Seguici e condividi!

Quarto Grado venerdì 9 febbraio : Macerata tra i casi di Pamela e Luca Traini : Il programma può essere seguito anche da pc, tablet e smartphone in live streaming su Mediaset on Demand . Quarto Grado: anticipazioni puntata di oggi 9 febbraio Non sono giorni facili a Macerata. ...

Quarto Grado/ Anticipazioni 9 febbraio : l'omicidio di Pamela Mastropietro e i giorni bui di Macerata : Quarto Grado, Anticipazioni 9 febbraio: Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero tornano in onda alle 21.15 con una puntata dedicata all'omicidio di Pamela e ai giorni bui di Macerata.(Pubblicato il Fri, 09 Feb 2018 07:49:00 GMT)

Pamela Mastropietro/ Macerata - secondo pusher indagato : perché non sarà arrestato come Oseghale (Quarto Grado) : Pamela Mastroprietro, ancora ignote le cause del decesso: seconda autopsia non chiarisce i dubbi degli inquirenti. Il secondo spacciatore indagato nega le accuse.(Pubblicato il Fri, 09 Feb 2018 06:43:00 GMT)

QUARTO GRADO/ I casi di Marco Vannini e Pamela Mastropietro (Anticipazioni 2 febbraio) : QUARTO GRADO, in onda stasera venerdì 2 febbraio 2018 su Rete 4, affronta gli sviluppi sulla morte di Marco Vannini e del caso di Pamela Mastropietro con nuove importanti rivelazioni.(Pubblicato il Fri, 02 Feb 2018 18:50:00 GMT)

Quarto Grado - anticipazioni 2 febbraio : Pamela Mastropietro - Marco Vannini e Piero Capuana - i casi di stasera : Nella prima serata odierna, venerdì 2 febbraio, su Rete4 torna il nuovo appuntamento con Quarto Grado , il programma dedicato alla cronaca nera condotto da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero . Scopriamo a seguire quali sono tutte le anticipazioni sui casi che verranno trattati nel corso della puntata. Spazio in primo piano al ...

Quarto Grado anticipazioni 2 febbraio : i casi di Pamela Mastropietro e la setta dei 12 apostoli : Il programma può essere seguito anche da pc, tablet e smartphone in live streaming su Mediaset on Demand . Quarto Grado: anticipazioni puntata di oggi 2 febbraio Il programma a cura di Siria Magri ...