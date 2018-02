Pallanuoto femminile | Coppa Italia 2018 | trionfa Catania | Roma battuta Cosenza è terza

Pallanuoto femminile - Coppa Italia 2018 : la finale sarà Roma-Catania. Superate Cosenza e Bogliasco : La finale della Coppa Italia di Pallanuoto femminile sarà Roma-Catania: domani andrà in scena ad Ostia il replay della finale di FIN Cup: tre mesi fa vinsero le etnee. Per il terzo posto invece si affronteranno Cosenza e Bogliasco, Superate oggi nelle semifinali. finale per il terzo posto alle ore 14, alle 16 la finalissima. Nella prima semifinale Roma ha superato per 11-9 Cosenza, al termine di una partita tiratissima. Dopo il 2-2 del primo ...

Pallanuoto femminile - Europa Cup 2018 : il tabellone dai quarti alla finale. Date - programma - orari e tv. Il Setterosa trova l'Olanda : Le partite saranno trasmesse in diretta streaming sul sito della LEN e in DIRETTA LIVE scritta su OASport. VENERDI' 23 MARZO quarti DI FINALE: orario da definire Italia vs Paesi Bassi orario da ...

Pallanuoto femminile - Europa Cup 2018 : il tabellone dai quarti alla finale. Date - programma - orari e tv. Il Setterosa trova l’Olanda : Il Setterosa si è qualificato alla Final Six dell’Europa Cup 2018 di Pallanuoto femminile, nuova competizione continentale organizzata alla LEN. L’Italia non ha brillato nel girone eliminatorio vincendo soltanto contro Germania e Israele mentre ha perso contro l’Ungheria all’esordio e ha pareggiato in chiusura con la Grecia. Segnali poco incoraggianti da parte delle azzurre che dovranno decisamente alzare il proprio ...

Pallanuoto femminile - Europa Cup 2018 : l’Italia avanza alla Final Six. In Spagna ci attende l’Olanda : Obiettivo minimo raggiunto, ma nulla di più: il Setterosa avanza, come da pronostico, alla Final Six dell’Europa Cup di Pallanuoto femminile, ma lo fa da terza classificata del proprio girone. La strada che ci attende a Pontevedra, in Spagna, dal 23 al 25 marzo, dunque, si presenta tutt’altro che in discesa. Le azzurre incroceranno infatti l’Olanda nei quarti di Finale, per poi trovare, eventualmente, la Grecia in semiFinale, ...

Pallanuoto femminile - Europa Cup 2018 : Italia alle Final Six. Avversarie - date - programma - orari e tv : L’Italia si è qualificata alla Final Six della Europa Cup 2018 di Pallanuoto femminile, nuova competizione organizzata dalla LEN. Il Setterosa ha concluso il girone eliminatorio al terzo posto dopo aver perso con l’Ungheria e aver pareggiato con la Grecia (oltre alle comode vittorie su Israele e Germania). Le azzurre hanno raggiunto l’obiettivo minimo ma non sono riuscite a lottare per il primo posto nel girone che avrebbe ...

Pallanuoto femminile - Europa Cup 2018 : Grecia-Italia 11-11. Il Setterosa offre una buona prestazione - ma è terzo : L’Italia gioca una partita ricca di alti e bassi contro la Grecia nell’ultimo incontro della fase a gironi dell’Europa Cup di Pallanuoto femminile e alla fine impatta sul punteggio di 11-11. Le elleniche vincono il girone e conquistano il pass diretto per le semifinali della manifestazione, mentre le azzurre sono terze e dovranno disputare i quarti di finale nella Final Six. La nostra Nazionale aveva bisogno di vincere con tre ...

LIVE Grecia-Italia - Europa Cup Pallanuoto femminile in DIRETTA : in palio il primo posto nel girone! Test importante per il Setterosa : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE Testuale integrale dell’ultima sfida di Europa Cup della nazionale italiana di Pallanuoto femminile: in acqua contro il Setterosa, oggi ci sarà la Grecia. Dopo la sconfitta all’esordio con l’Ungheria, le azzurre hanno ottenuto larghe vittorie contro Israele e Germania, staccando il pass per le Super Final. La partita persa contro le magiare non ha però precluso alle azzurre la possibilità di ...

Pallanuoto femminile - Europa Cup 2018 – L’Italia asfalta la Germania e vola alla Final Six : 25-3 con pokerissimo di Palmieri : L’Italia demolisce la Germania con un sonoro 25-3 e si qualifica alla Final Six dell’Europa Cup 2018 di Pallanuoto femminile, nuova competizione organizzata dalla LEN. A Volos (Grecia) le azzurre non hanno avuto particolari problemi contro la modesta formazione tedesca e hanno così infilato la seconda vittoria consecutiva nel torneo dopo aver surclassato Israele nella giornata di ieri e aver perso all’esordio contro la quotata ...

Pallanuoto femminile - Europa Cup 2018 : Italia-Israele 19-0. Il Setterosa cura la differenza reti in ottica qualificazione : L’Italia pensa a curare la differenza reti e sommerge Israele nella seconda gara della prima fase dell’Europa Cup di Pallanuoto femminile: il Setterosa trionfa 19-0 con un sonoro 9-0 inflitto nel terzo parziale. Questa è la giusta reazione dopo la sconfitta dell’esordio contro l’Ungheria, seppur contro un avversario davvero modesto sul piano tecnico. Alla fine, ad eccezione di Sara Dario, tutte le 11 giocatrici di ...

LIVE Italia-Israele - Europa Cup Pallanuoto femminile in DIRETTA : Setterosa - serve una larga vittoria dopo la sconfitta con l’Ungheria : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale integrale della seconda sfida di Europa Cup della nazionale italiana di pallanuoto femminile: in acqua contro il Setterosa, oggi ci sarà Israele. Nessun precedente tra le due Nazionali maggiori, poiché le nostre avversarie non si sono mai qualificate per Europei, Mondiali, o Olimpiadi. dopo la sconfitta all’esordio con l’Ungheria, le azzurre dovranno ottenere una larga vittoria per ...

Pallanuoto femminile - Europa Cup 2018 : debutto da dimenticare per il Setterosa. L’Ungheria vince 11-9 : Esordio peggiore non poteva esserci. Le facce deluse delle azzurre all’uscita dalla vasca “Nea Lonia” di Volos (Grecia) dicono tutto: il Setterosa, forse appesantito dal lungo raduno (ricco di grandi prestazioni) svolto pochi giorni fa in Australia, esce sconfitto per 11-9 con l’Ungheria nel debutto nella nuova competizione continentale di Pallanuoto femminile, l’Europa Cup. Non un match facile sulla carta, ma nel ...

LIVE – Europa Cup Pallanuoto femminile 2018 : Italia-Ungheria in DIRETTA 1-1. Debutto per il Setterosa : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE del primo incontro dell’Europa Cup di pallanuoto femminile 2018. A Volos, in Grecia, c’è subito l’esordio per la nazionale italiana guidata da Fabio Conti: il Setterosa sfida al Debutto alle 18 l’Ungheria, in un match che vede ovviamente super favorite le azzurre, reduci da un common training trionfale in Australia con la nazionale oceanica (tre vittorie in tre amichevoli a Perth). ...

Pallanuoto femminile - Europa Cup 2018 : Italia-Ungheria. Orario d'inizio e come vederla in tv e Diretta Streaming. Il programma completo : La partita non sarà trasmessa in Diretta tv ma è prevista la Diretta streaming sul sito della LEN. Gli orari sono italiani , in Grecia sono un'ora avanti rispetto a noi, . GIOVEDI' 1° FEBBRAIO: 18.00 ...