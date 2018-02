Palermo-Foggia 0-0 in diretta | risultato LIVE Ospiti vicini al gol

Probabili Formazioni Palermo -Foggia Serie B 12-02-2018 : Le Probabili Formazioni di Palermo-Foggia , 25^ giornata di Serie B, 12-02-2018 ore 20:30 La 25^ giornata del campionato di Serie B terminerà domani, lunedì 12-02-2018 , con il posticipo tra Palermo-Foggia alle ore 20:30. Le due piazze, per quanto possano essere entrambe importanti, in questo campionato si trovano a lottare per obbiettivi ben diversi. Il Palermo, dopo la brusca frenata della scorsa giornata, con il 4-0 rifilatogli da ...

Serie B : è sempre più il mercato di Foggia - Parma - Bari - Venezia e Palermo Video : Giornata interlocutoria quella di oggi, 14 gennaio, per le trattative di #Calciomercato dei club di Serie B.Tutto lascia pensare che domani sara' il primo giorno utile per chiudere qualche buon affare, in vista della ripartenza del campionato. Cominciamo dal Bari che è sempre vigile in questo mercato e continua a trattare incessantemente con il Benevento l'altro grande obbiettivo, il centrocampista Ledian Memushaj. Come riportato da 'La Gazzetta ...