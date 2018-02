Padre | madre e due figli ventenni trovati morti in casa | Forse

Famiglia sterminata in casa : morti Padre - madre e 2 figli : Giallo nel cosentino. Quattro persone sono state trovate senza vita in un appartamento a Rende. A quanto si apprende si tratterebbe di un'intera Famiglia: padre, madre e due figli . I quattro ...

Cosenza - quattro morti in un appartamento : sono Padre - madre e due figli : quattro cadaveri sono stati trovati in un appartamento a Rende. Si tratta di padre, madre e due figli. Secondo una prima ipotesi potrebbe trattarsi di un caso di omicidio-suicidio. Sul posto sono ...

Cosenza - quattro morti in un appartamento : sono Padre - madre e due figli : quattro cadaveri sono stati trovati in un appartamento a Rende. Si tratta di padre, madre e due figli. Secondo una prima ipotesi potrebbe trattarsi di un caso di omicidio-suicidio. Sul posto sono ...

Padre - madre e due figli trovati morti in un appartamento a Rende - in Calabria. Ipotesi omicidio-suicidio : Quattro cadaveri sono stati trovati in un appartamento a Rende, in Calabria. Si tratta di Padre, madre e due figli. Secondo una prima Ipotesi potrebbe trattarsi di un caso di omicidio-suicidio. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno avviato le prime indagini.Nell'appartamento i carabinieri hanno trovato una pistola che sarebbe l'arma usata per compiere la strage. I figli della coppia sono un maschio ed una femmina, ma non si conosce ...

Padre - madre e due figli trovati morti in casa : 'Forse omicidio-suicidio' - orrore in Calabria : Terribile caso di cronaca in Calabria, precisamente a Rende , in provincia di Cosenza. In un appartamento sono stati trovati quattro cadaveri: sono Padre, madre e due figli . Sul posto sono intervenuti i carabinieri, ...

Padre - madre e due figli morti in Calabria : ipotesi omicidio-suicidio : Quattro cadaveri sono stati trovati in un appartamento a Rende. Si tratta di Padre, madre e due figli. Secondo una prima ipotesi potrebbe trattarsi di un caso di omicidio-suicidio. Sul posto sono ...

Padre - madre e due figli trovati morti in casa : "Forse omicidio-suicidio" - orrore in Calabria : Terribile caso di cronaca in Calabria, precisamente a Rende, in provincia di Cosenza. In un appartamento sono stati trovati quattro cadaveri: sono Padre, madre e due figli. Sul posto sono intervenuti...

Trapani - Padre abusa della figlia 13enne/ Anche la madre partecipava alle violenze : "rapporti consenzienti" : Trapani, padre abusa della figlia 13enne: alle violenze partecipava Anche la madre, rimasta in silenzio. I due genitori orchi arrestati, altri due figli hanno confermato tutto.(Pubblicato il Wed, 31 Jan 2018 19:58:00 GMT)

Trapani : abusi sessuali sulla figlia davanti alla moglie consenziente - arrestati Padre e madre : Palermo, 31 gen. (AdnKronos) - Un padre avrebbe abusato per mesi della figlia tredicenne e la madre avrebbe assistito in silenzio alle violenze, senza mai denunciare il marito. Solo dopo tempo la piccola vittima, stanca degli abusi e delle violenze, ha deciso di raccontare l'orrore subito ai parenti

Padre abusa della figlia 13enne per un anno : arrestata anche la madre : Una 13enne sarebbe stata costretta, per un anno, ad avere rapporti sessuali con il Padre nella loro casa di Alcamo, in provincia di Trapani. In alcune occasioni, alle violenze avrebbe partecipato anche la madre...

Jihad in Lombardia : mandato d'arresto per Padre e figlio egiziani | Madre già espulsa dall'Italia : La Digos di Milano ha individuato una famiglia quasi interamente radicalizzata e residente nel Comasco. E' stato il padre, che in passato ha combattuto in Bosnia, a radicalizzare il figlio ora latitante in Siria. A Treviso allontanati due macedoni.

Jihad in Lombardia : mandato d’arresto per Padre e figlio egiziani | Madre già espulsa : Jihad in Lombardia: mandato d’arresto per padre e figlio egiziani | Madre già espulsa La Digos di Milano ha individuato una famiglia quasi interamente radicalizzata e residente nel Comasco. E’ stato il padre, che in passato ha combattuto in Bosnia, a radicalizzare il figlio ora latitante in Siria. A Treviso allontanati due macedoni. Continua a […] L'articolo Jihad in Lombardia: mandato d’arresto per padre e figlio ...

Jihad in Lombardia : mandato d'arresto per Padre e figlio egiziani | Madre già espulsa : La Digos di Milano ha individuato una famiglia quasi interamente radicalizzata e residente nel Comasco. E' stato il padre, che in passato ha combattuto in Bosnia, a radicalizzare il figlio ora latitante in Siria. A Treviso allontanati due macedoni.

Terrorismo - arrestati Padre e figlio a Como. Rimpatriata la madre - : I due uomini, 51 e 23 anni, sono cittadini egiziani e sono accusati di associazione con finalità di Terrorismo. Per motivi di sicurezza pubblica, Rimpatriata la donna, cittadina marocchina di 45 anni