Pa | per statali arretrati a fine febbraio e aumenti a marzo

Statali - firmato in via definitiva nuovo contratto per dipendenti p.a. : È stato appena firmato in via definitiva il nuovo contratto degli Statali, i circa 250 mila dipendenti della P.A centrale. La sottoscrizione arriva dopo l'accordo del 23 dicembre, il passaggio in Cdm ...

Contratti statali/ Firmato rinnovo Scuola - ribellione Usb : “sciopero il 23 febbraio” (ultime notizie) : Contratti statali, ultime notizie di oggi 12 febbraio 2018: rinnovo Scuola Firmato, in tanti lo contestano. Usb, "pronti allo sciopero il prossimo 23 febbraio". Bonus e merito(Pubblicato il Mon, 12 Feb 2018 04:47:00 GMT)

Statali - contratto "elettorale" Rinnovo alla vigilia delle Politiche Gli aumenti categoria per categoria : Il nuovo contratto per gli Statali, con lo sblocco degli stipendi dopo quasi nove anni di congelamento, è uno dei risultati incassati dal Governo uscente con la riforma targata Marianna Madia. L'accordo è stato raggiunto per quasi due milioni di lavoratori Segui su affaritaliani.it

Scuola - firmato contratto nazionale/ Rinnovo statali : le cifre degli aumenti stipendi per Ata e docenti : Contratti statali, firma comparto Scuola dopo 9 anni: aumenti stipendiali da 85 euro al mese, l'accordo raggiunto nella notte tra Aran, Ministri Madia-Fedeli e i sindacati(Pubblicato il Fri, 09 Feb 2018 14:45:00 GMT)

Scuola - firmato contratto nazionale/ Rinnovo Statali : aumenti stipendi a 85 euro per docenti e Ata : Contratti Statali, firma comparto Scuola dopo 9 anni: aumenti stipendiali da 85 euro al mese, l'accordo raggiunto nella notte tra Aran, Ministri Madia-Fedeli e i sindacati(Pubblicato il Fri, 09 Feb 2018 09:45:00 GMT)

Statali - via libera per l'aumento dello stipendio. Vigili del fuoco - contratto firmato : 84 euro al mese in più : Arriva l'aumento. La Corte dei conti, riunita oggi in adunanza alle 15, secondo quanto apprende l'Adnkronos, ha certificato il rinnovo contrattuale degli Statali per il triennio...

Contratto statali - anche la Corte dei Conti dà il via libera ai rinnovi. E arrivano gli aumenti per i vigili del fuoco : Meno tre settimane al voto. E arriva anche l’ultimo step necessario per sbloccare l’agognato rinnovo del Contratto degli statali, che hanno gli stipendi congelati da nove anni. La Corte dei Conti secondo l’Adnkronos ha infatti dato il via libera sulle coperture agli aumenti contrattuali di 85 euro medi lordi per una platea di circa 250.000 dipendenti pubblici di ministeri, agenzie fiscali, Inps e Inail del comparto Funzioni ...

Dalla Corte dei Conti via libera agli aumenti per gli statali : stato certificato Dalla Corte dei Conti il rinnovo contrattuale per il triennio 2016-2018 dei contratti dei dipendenti statali. È l'Adnkronos a confermare come dall'adunanaza tenutasi oggi alle 15 sia ...

Statali - per l'aumento dello stipendio c'è il via libera della Corte dei Conti : Arriva l'aumento. La Corte dei Conti, riunita oggi in adunanza alle 15, secondo quanto apprende l'Adnkronos, ha certificato il rinnovo contrattuale degli Statali per il triennio 2016-2018. È arrivato ...

Statali - per l'aumento dello stipendio c'è il via libera della Corte dei Conti : Arriva l'aumento. La Corte dei Conti, riunita oggi in adunanza alle 15, secondo quanto apprende l'Adnkronos, ha certificato il rinnovo contrattuale degli Statali per il triennio...

Contratti statali/ Rinnovo Pa - Madia : “le risorse ci sono per tutti gli aumenti stipendi” (ultime notizie) : Contratti statali, ultime notizie di oggi 7 febbraio 2018: Rinnovo Pa, il ministro Madia conferma "le risorse ci sono per tutti gli aumenti stipendiali". Novità su dirigenti pubblici(Pubblicato il Wed, 07 Feb 2018 02:12:00 GMT)

Statali - arrivano linee guida per i concorsi : Le attese linee guida che definiranno le modalità dei concorsi della pubblica amministrazione e i fabbisogni reali dovrebbero essere approvate, secondo quanto si apprende, alla prossima Conferenza ...

Ultime contratti statali 2018 : novità arretrati da € 370 a 712 - quando e per chi Video : In arrivo novita' sul rinnovo dei contratti degli #statali per quanto riguarda gli aumenti degli stipendi legati all'indennizzo per il blocco delle trattative del 2016 e del 2017. Infatti, a febbraio arrivera' un cedolino speciale per i circa 250 mila statali per i quali si è conclusa la trattativa per il rinnovo del #contratto ed è stato firmato l'accordo. Secondo quanto scrive La Gazzetta del Mezzogiorno di oggi, 5 febbraio 2018, gli arretrati ...

Statali - salasso per le tasche degli italiani : costano circa 2.200 euro a cittadino : Statali, salasso per le tasche degli italiani: costano circa 2.200 euro a cittadino Al primo posto c’è la scuola, che vale 654 euro per ogni cittadino, seguita dalla sanità (515) e dalle Regioni (265). Poi la polizia, i ministeri, le università. La Ragioneria generale ha fatto i conti in base alla situazione nel 2016, puntando […] L'articolo Statali, salasso per le tasche degli italiani: costano circa 2.200 euro a cittadino sembra ...