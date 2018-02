Oxygen Slider permette di personalizzare le azioni eseguibili con il pulsante Alert Slider

tuttoandroid

(Di lunedì 12 febbraio 2018)è un'applicazione chediilfisico per il controllo della suoneria presente nei dispositivi OnePlus. Per ottenere questa possibilità sono necessari i permessi di root e Xposed framework che consentiranno all'app di funzionare, offrendo all'utente la possibilità di associare numerose funzioni al. L'articolodilecon ilè stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.