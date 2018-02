Oms : sport insufficiente per 81% giovani : 18.18 Nel mondo l'81% degli adolescenti tra gli 11 e i 17 anni fa poca attività fisica, con effetti negativi sulla salute e con un rischio di morte maggiore del 20-30%. E' l'allarme lanciato dall'Oms. L' Organizzazione mondiale della Sanità spiega che l'inattività fisica è un fattore chiave per lo sviluppo di patologie cardiovascolari,diabete e cancro. L'Oms sta lavorando ad un nuovo "Piano d'azione globale", per ridurre del 10% la ...