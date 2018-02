Oms | allarme sport | insufficiente per l' 81% dei ragazzi | rischio malattie cresce del 20%

Allarme dell'Oms : '200 milioni di donne con mutilazioni genitali' : Nel mondo ci sono 200 milioni di donne che hanno subito mutilazioni genitali, con tre milioni di ragazze che ogni anno rischiano di subirle. Lo sottolinea l'Oms nella Giornata Mondiale di "Tolleranza zero"...

Antibiotico-resistenza - quanto è pericoloso l’allarme lanciato dall’Oms : La resistenza agli antibiotici da parte dei batteri è forse il problema principale che la medicina dovrà risolvere nei prossimi anni. Immaginiamo uno scenario futuro in cui una pandemia causata da microrganismi super resistenti a qualsiasi arma di difesa farmacologica umana stermini il 99,9% della popolazione mondiale nello spazio di un anno. Questo plot è stato recitato in un programma radiofonico in tre puntate trasmesso dalla Bbc l’anno ...

Allarme Oms : nel mondo 500mila casi di infezioni resistenti agli antibiotici : Dalla escherichia coli allo stafilococco aureo, sono sempre di più le persone colpite da infezioni resistenti agli antibiotici : nel mondo se ne contano almeno mezzo milione. Il dato arriva dal primo rapporto dell' Organizzazione mondiale della sanità , ma la stima è molto inferiore alla realtà. Ad oggi, infatti, sono disponibili ...