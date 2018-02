Omicidio-suicidio in provincia di Cosenza | stermina la famiglia | poi si toglie la vita

Calabria - 4 corpi trovati in casa a Rende : ipotesi Omicidio-suicidio | : Si tratta di padre, madre e due figli poco più che ventenni. Nell'appartamento sono state trovate due pistole. Ancora da chiarire la dinamica di quanto è accaduto. Procuratore Cosenza: "Non c'è nulla ...

Omicidio-suicidio in provincia di Cosenza : stermina la famiglia e poi si uccide : Omicidio-suicidio in provincia di Cosenza:stermina la famiglia e poi si uccide Quattro cadaveri sono stati trovati in un appartamento a Rende: si tratta di Salvatore Giordano che avrebbe prima ucciso la moglie, Francesca Vilardi, di 59 anni, e poi i figli Giovanni (26) e Cristiana (29). Continua a leggere L'articolo Omicidio-suicidio in provincia di Cosenza:stermina la famiglia e poi si uccide sembra essere il primo su NewsGo.

Omicidio-suicidio in provincia di Cosenza : stermina la famiglia e poi si uccide : Quattro cadaveri sono stati trovati in un appartamento a Rende: si tratta di Salvatore Giordano che avrebbe prima ucciso la moglie, Francesca Vilardi, di 59 anni, e poi i figli Giovanni (26) e Cristiana (29).

Tragedia famigliare a Rende : ipotesi Omicidio-suicidio : Quattro cadaveri sono stati trovati in un appartamento a Rende, nel cosentino. Si tratta di un'intera famiglia: padre, madre e due figli, un maschio e una femmina dei quali non si conosce ancora l'età. Secondo una prima ricostruzione potrebbe trattarsi di un caso di omicidio-suicidio.Nella villetta a due piani che sorge in un'area rurale, i carabinieri hanno trovato una pistola che sarebbe l’arma usata per compiere la ...

Padre - madre e due figli trovati morti in un appartamento a Rende - in Calabria. Ipotesi Omicidio-suicidio : Quattro cadaveri sono stati trovati in un appartamento a Rende, in Calabria. Si tratta di Padre, madre e due figli. Secondo una prima Ipotesi potrebbe trattarsi di un caso di omicidio-suicidio. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno avviato le prime indagini.Nell'appartamento i carabinieri hanno trovato una pistola che sarebbe l'arma usata per compiere la strage. I figli della coppia sono un maschio ed una femmina, ma non si conosce ...

