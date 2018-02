Olimpiadi invernali 2018 | tutta la musica parole comprese di Pyeongchang

Olimpiadi invernali PyeongChang 2018 : tutti i risultati e i podi di lunedì 12 febbraio. Le medaglie assegnate e le classifiche. Jamie Anderson dominatrice nello slopstyle : Proseguono le gare alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018: di seguito tutti i podi e i risultati delle gare di lunedì 12 febbraio. PATTINAGGIO DI FIGURA Team Event 1. Canada 2. Atleti Olimpici della Russia 3. Stati Uniti SNOWBOARD Slopestyle 1. Jamie Anderson (USA) 2. Laurie Blouin (CAN) 3. Enni Rukajarvi (FIN) CLICCA QUI PER IL medaglieRE DELLE Olimpiadi CLICCA QUI PER IL MINISITO SULLE Olimpiadi DI PyeongChang ...

Snowboard - Olimpiadi invernali PyeongChang 2018 : Jamie Anderson più forte del vento conquista l’oro nello slopestyle : Ancora il vento protagonista per la finale femminile dello slopestyle femminile in quel di PyeongChang (Corea del Sud). Dopo che le condizioni meteo avevo costretto gli organizzatori a cancellare le qualifiche ed ad ammettere in finale tutte e 26 le atlete, disputando sole due run, anche oggi al Phoenix Park è stata un’impresa gareggiare. La run1, programmata alle ore 2.00 italiane (le 10.00 locali), è stata ritarda di circa 1 ora e 15 ...

Pattinaggio artistico - Olimpiadi invernali PyeongChang 2018 : Tessa Virtue e Scott Moir mettono il sigillo sull’oro canadese nel team event - quarti Anna Cappellini e Luca Lanotte : Terza giornata di competizioni per il Pattinaggio di figura ai Giochi Olimpici invernali di PyeongChang 2018, che ha visto la conclusione del team event già iniziato venerdì, ancor prima della cerimonia inaugurale. Il programma di lunedì ha avuto inizio con il free skating maschile, proseguendo con il libero femminile, e concludendosi con la free dance, al termine della quale sono state definitivamente assegnate le medaglie della prova a ...

Sci alpino - Olimpiadi invernali PyeongChang 2018 : incubo vento - non si riesce a gareggiare. Le previsioni meteo per i prossimi giorni : Il forte vento continua a funestare il programma dello sci alpino in queste Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Gli organizzatori, dopo essere stati costretti a spostare la discesa libera maschile per fortissime raffiche di vento che hanno impedito lo svolgersi della gara, hanno dovuto prendere la stessa decisione relativamente al gigante femminile programmato quest’oggi. Ciò ha portato ad un programma rivoluzionato nel quale giovedì ...

Biathlon - Olimpiadi invernali PyeongChang 2018 : Alexia Runggaldier prenderà il posto di Federica Sanfilippo nella 15 km individuale : Cambiamenti in vista per la squadra italiana di Biathlon in vista delle prossime gare a PyeongChang (Corea del Sud), in occasione dei Giochi Olimpici Invernali 2018. Mercoledì 14 febbraio Alexia Runggaldier, medaglia di bronzo sulla distanza ai Mondiali di Hochfilzen dello scorso anno, parteciperà alla gara individuale sui 15 km in programma all’Alpensia Biathlon Centre, prendendo il posto di Federica Sanfilippo. L’altoatesina, dopo ...

Pattinaggio artistico - Olimpiadi invernali PyeongChang 2018 : Carolina Kostner è quarta - Stati Uniti trascinati al bronzo da Mirai Nagasu. Strepitosa Alina Zagitova : Terza giornata di competizioni per il Pattinaggio di figura ai Giochi Olimpici invernali di PyeongChang 2018, che vedrà la conclusione del team event già iniziato venerdì, ancor prima della cerimonia inaugurale. Il programma di lunedì ha avuto inizio con il free skating maschile, proseguendo con il libero femminile, mentre l’ultima prova sarà quella della free dance, al termine della quale verranno assegnate le medaglie della prova a ...

Curling - Olimpiadi invernali PyeongChang 2018 : il Canada in finale per l’oro nel torneo doppio misto : E’ il Canada a centrare la finale del torneo doppio misto del Curling alle Olimpiadi Invernali di PyeogChang 2018. La formazione nordamericana si è imposta in modo netto nel confronto contro la Norvegia 8-4 volando così nell’atto conclusivo per l’oro in attesa di sapere chi tra la rappresentativa degli Atleti Olimpici della Russia e la Svizzera sarà l’avversaria. L’inedita coppia canadese, dunque, formata da John ...

Pattinaggio artistico - Olimpiadi invernali PyeongChang 2018 : Matteo Rizzo quarto nel libero - l’Italia resta in scia degli Stati Uniti. Oro in cassaforte per il Canada : Terza giornata di competizioni per il Pattinaggio di figura ai Giochi Olimpici invernali di PyeongChang 2018, che vedrà la conclusione del team event già iniziato venerdì, ancor prima della cerimonia inaugurale. Il programma di lunedì ha avuto inizio con il free skating maschile, mentre in seguito avranno luogo quello femminile ed infine la free dance, al termine della quale verranno assegnate le medaglie della prova a squadre. Partiamo ...

Olimpiadi invernali PyeongChang 2018 : tutte le gare di oggi (lunedì 12 febbraio) e gli italiani in gara. Programma - orari e tv. Come vederle in Diretta Streaming : oggi lunedì 12 febbraio si assegnano ben 8 titoli alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018: giornata davvero ricchissima che inciderà sul medagliere. Grande attesa per il gigante femminile, spazio alle due prove a inseguimento di biathlon, imperdibile il team event di pattinaggio artistico, snowboard slopestyle e moguls arricchiscono il Programma che prevede anche il salto con gli sci femminile. Di seguito il calendario, il Programma ...

Olimpiadi invernali PyeongChang 2018 : tutti gli italiani in gara oggi (lunedì 12 febbraio). Programma - orari e tv. Come vedere gli azzurri in Diretta Streaming : Saranno ben 22 gli italiani in gara nella giornata di lunedì 12 febbraio alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Ci giochiamo carte davvero molto importanti. Si parte a razzo con il gigante femminile: siamo nelle mani di Federica Brignone, Sofia Goggia, Marta Bassino, Manuela Moelgg. Nel team event di pattinaggio artistico siamo in lotta per una medaglia: tutti con Carolina Kostner che proverà a trascinare la squadra completata da Matteo ...

Olimpiadi invernali Pyeongchang 2018/ Slalom gigante F streaming video e diretta tv - orario e risultato live : diretta gigante femminile Olimpiadi Pyeongchang 2018 streaming video e tv: orario e risultato live della gara di sci, le favorite e le azzurre (oggi 12 febbraio)(Pubblicato il Mon, 12 Feb 2018 01:00:00 GMT)

Olimpiadi invernali 2018 - Pyeongchang/ Risultati live - medagliere - programma italiani in gara oggi 12 febbraio : Olimpiadi invernali Pyeongchang 2018: i Risultati live, il programma e gli italiani in gara. oggi 12 febbraio si aggiungono nel medagliere ben otto finali(Pubblicato il Mon, 12 Feb 2018 00:22:00 GMT)

Dominik Windisch - medaglia di bronzo - chi è / Olimpiadi invernali 2018 : "Pure emozioni" : Dominik Windisch: prima medaglia per l'Italia alle Olimpiadi Invernali 2018. chi è il vincitore del bronzo nella prova di biathlon sprint 10 km maschile. (Pubblicato il Sun, 11 Feb 2018 23:07:00 GMT)

Freestyle - Olimpiadi invernali PyeongChang 2018 : Mikael Kingsbury verso l’oro nelle moguls - lotta per le medaglie : Domani martedì 12 febbraio (ore 12.00 italiane) si assegna il titolo delle moguls maschili alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Prime medaglie per gli uomini dello sci Freestyle sulle nevi della Corea del Sud e l’oro sembra già essere prenotato dal dominatore: Mikael Kingsbury, ormai prossimo alla conquista dell’ottava Coppa del Mondo consecutiva, cerca il suo primo trionfo a cinque cerchi dopo che quattro anni fa si dovette ...