Olimpiadi invernali 2018 | Pyeongchang Risultati live | medagliere | programma italiani in

Dominik Windisch - medaglia di bronzo - chi è / Olimpiadi invernali 2018 : "Pure emozioni" : Dominik Windisch: prima medaglia per l'Italia alle Olimpiadi Invernali 2018. chi è il vincitore del bronzo nella prova di biathlon sprint 10 km maschile.

Freestyle - Olimpiadi invernali PyeongChang 2018 : Mikael Kingsbury verso l’oro nelle moguls - lotta per le medaglie : Domani martedì 12 febbraio (ore 12.00 italiane) si assegna il titolo delle moguls maschili alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Prime medaglie per gli uomini dello sci Freestyle sulle nevi della Corea del Sud e l’oro sembra già essere prenotato dal dominatore: Mikael Kingsbury, ormai prossimo alla conquista dell’ottava Coppa del Mondo consecutiva, cerca il suo primo trionfo a cinque cerchi dopo che quattro anni fa si dovette ...

Snowboard - Olimpiadi invernali PyeongChang 2018 : stanotte le qualifiche dell’Halfpipe. Sfida USA-Cina? : Non solo la finale dello Slopestyle: il programma dello Snowboard femminile alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang prosegue spedito e, nella notte, ci sarà anche la prima parte della gara per quanto riguarda l’Halfpipe, le qualificazioni. Ventiquattro atlete, due run di qualifica dalle quali usciranno fuori le migliori dodici che andranno a giocarsi la finale che si disputerà nella notte di domani. Si prospetta una grande Sfida tra Stati ...

Biathlon - Olimpiadi invernali PyeongChang 2018 : le speranze degli azzurri nell’inseguimento. Dominik Windisch a cuor leggero - Lukas Hofer può attaccare : Il bilancio della squadra maschile di Biathlon alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018 può ritenersi già positivo quando si è disputata solamente la prova sprint. Dominik Windisch, infatti, ha raccolto una straordinaria medaglia di bronzo, che corona il lavoro di tutto il team negli ultimi anni. Da qui, gli azzurri possono prendere parte alle gare con maggiore leggerezza e senza eccessiva pressione, a partire dall’inseguimento di ...

Speed skating - Olimpiadi invernali PyeongChang 2018 : l’Olanda punta al dominio anche dei 1500m femminili. Altro test per Francesca Lollobrigida : Terza giornata di gare sul Gangneung Oval per lo Speed skating a Cinque Cerchi in quel di PyeongChang (Corea del Sud) e dopo i 3000 metri del day-1 è la volta, per le ragazze, dei 1500 metri. La domanda che si pongono gli addetti ai lavori è la seguente: sarà ancora dominio olandese? Un quesito legittimo analizzando l’andamento di queste prime due giornate sul ghiaccio asiatico: 2 ori, 1 argento e 1 bronzo in casa dei Paesi Bassi. 4 ...

Biathlon - Olimpiadi invernali PyeongChang 2018 : Lisa Vittozzi a caccia del podio - Dorothea Wierer cerca la rimonta : Sono bastate due gare alla nazionale italiana di Biathlon per conquistare la prima medaglia alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Già domani, però, ci saranno nuove opportunità con i due inseguimenti che assegneranno altri due titoli olimpici. Il primo in programma, alle 11.10 italiane, vedrà impegnate le donne. Andiamo a vedere tutte le ambizioni delle tre italiane che saranno impegnate in questa prova. Vittozzi Lisa: la migliore nella ...

Slittino femminile - Olimpiadi invernali PyeongChang 2018 : Natalie Geisenberger vuole l’oro. In tante per il podio : Non c’è tempo per rifiatare. Le Olimpiadi Invernali di PyeongChang per quanto riguarda lo Slittino domani apriranno un altro capitolo, dopo quello clamoroso odierno, che ha visto Felix Loch sbagliare quando sembrava ormai essere lanciato verso la medaglia d’oro. Lunedì 12 febbraio tocca alle donne nel singolo femminile, che disputa le prime due run (si gareggia sulle quattro discese, come per i colleghi uomini): la Germania va a ...

Hockey ghiaccio femminile - Olimpiadi invernali PyeongChang 2018 : il calendario di lunedì 12 febbraio. Programma - orari e tv : Inoltre, sarà possibile seguire la gara attraverso il decoder TIM Vision , mentre per quanto riguarda lo streaming sono disponibili le piattaforme Eurosport Player e Premium Play. Il Programma dell'...

Hockey ghiaccio femminile - Olimpiadi invernali PyeongChang 2018 : il calendario di lunedì 12 febbraio. Programma - orari e tv : Ritorna in campo il gruppo B: saranno Svizzera-Giappone e Svezia-Corea le gare di Hockey femminile previste per lunedì 12 febbraio. Le elvetiche e le scandinave vogliono la vittoria per ipotecare le semifinali, le due formazioni asiatiche cercano il riscatto. Le gare saranno trasmesse in tv da Eurosport, canale esclusivamente visibile sulla piattaforma Mediaset Premium. Inoltre, sarà possibile seguire la gara attraverso il decoder TIM Vision, ...

Olimpiadi invernali - dalle nigeriane del bob allo sciatore di Timor Est fino al fondista del Togo : gli altri volti dei Giochi : Le Olimpiadi di Calgary del 1988 vengono ricordate da tutti per la partecipazione della squadra giamaicana di bob a quattro. Un’impresa diventata poi un film, Cool runnings, uscito nel 1993. Ma in pochi ricordano che a quei Giochi invernali partecipò anche Michael Edwards. Ipermetrope, quindi costretto a correre con pesanti occhiali da vista sotto la maschera, e con una forma fisica non invidiabile, Eddie The Eagle fu l’unico rappresentante ...

Slittino - Olimpiadi invernali PyeongChang 2018 : il programma di lunedì 12 febbraio e le azzurre in gara. Gli orari e come vedere le gare in tv e Diretta Streaming : Dopo le prime medaglia assegnate nello Slittino singolo uomini, tocca alle donne fare il loro esordio all’Alpensia Sliding Centre per le prime due manche dello Slittino singolo. Dalle ore 11.50 italiane, infatti, scatterà la prima metà della gara (la seconda discesa sarà a seguire) che domani vedrà definire il suo podio. Le grandi favorite, com’è ben noto, saranno le tedesche Natalie Geisenberger, Dajana Eitberger e Tatjana Huefner ...

