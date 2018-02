OLIMPIADI INVERNALI 2018 | PYEONGCHANG Risultati live | medagliere e programma | combinata

Short track - OLIMPIADI INVERNALI PyeongChang 2018 : le avversarie di Arianna Fontana e Martina Valcepina. Fin dai quarti sarà battaglia : Le due azzurre sono andate molto bene in stagione in Coppa del Mondo, salendo entrambe sul podio e addirittura agli Europei hanno fatto doppietta con Valcepina davanti a Fontana. La portabandiera ...

Short track - OLIMPIADI INVERNALI PyeongChang 2018 : le avversarie di Arianna Fontana e Martina Valcepina. Fin dai quarti sarà battaglia : Le Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018 hanno finora dato all’Italia una sola medaglia, quella di Dominik Windisch nella sprint di biathlon, ma domani sarà una giornata molto importante per la squadra azzurra, perchè sul ghiaccio tornano Arianna Fontana e Martina Valcepina. La fantastica coppia dello Short track italiano sarà impegnata nei 500 metri, alla caccia di quella medaglia tanto attesa ed auspicabile all’inizio dei Giochi ...

Speed skating - OLIMPIADI INVERNALI PyeongChang 2018 : l’Olanda vuole anche i 1500 metri maschili. Andrea Giovannini in cerca di riscatto : Quarta giornata di gare alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018 nello Speed skating. Il Gangneung Oval sarà nuovamente teatro di sfida sul filo dei centesimi e la domanda è sempre la stessa: chi riuscirà a porre termine all’egemonia olandese? Il quesito sorge spontaneo perché nelle tre specialità assegnanti medaglie (3000 metri femminili, 5000 metri maschili e 1500 metri femminili) il colore dei Paesi Bassi è stato dominante come ...

OLIMPIADI INVERNALI 2018 : la Valmalenco sul catalogo delle Olimpiadi di PyeongChang : In occasione delle Olimpiadi invernali 2018, gradita sorpresa alla Borsa Internazionale del Turismo per il Consorzio Turistico Sondrio e Valmalenco, presente a Milano presso lo stand di Regione Lombardia (postazione 39). Durante le giornate meneghine, tra un incontro e l’altro con i rappresentanti dei tour operator internazionali, il direttore Roberto Pinna ha scovato nella press release delle Olimpiadi invernali di PyeongChang, ...

Hockey ghiaccio femminile - OLIMPIADI INVERNALI PyeongChang 2018 : il calendario di martedì 13 febbraio. Programma - orari e tv : Entrambi gli incontri saranno visibili in tv su Eurosport e in streaming sulla piattaforma Eurosport Player . Programma, orari e tv di martedì 13 febbraio martedì 13 febbraio 08.40 italiane ...

Snowboard - OLIMPIADI INVERNALI PyeongChang 2018 : si assegnano le medaglie nell’halfpipe femminile. Chi batterà Chloe Kim? : Si profila una lotta tra millennials statunitensi per la medaglia d’oro nell’halfpipe femminile dello Snowboard, che questa notte, alle 2.00 italiane, assegna il titolo olimpico. Chloe Kim vede nella connazionale Maddie Mastro uno dei maggiori pericoli per la vittoria, anche se ci sono altre contendenti quotate. Si è ben comportata in qualifica anche la cinese Jiayu Liu, così come bene ha fatto anche la nipponica Haruna Matsumoto. ...

Hockey ghiaccio femminile - OLIMPIADI INVERNALI PyeongChang 2018 : il calendario di martedì 13 febbraio. Programma - orari e tv : Il torneo di Hockey su ghiaccio femminile delle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018 prosegue con la seconda giornata del gruppo A. È il girone delle teste di serie, quello che premierà le prime due con l’accesso diretto alle semifinali. Le favorite sono Canada e Stati Uniti, che hanno vinto le rispettive prime partite. Nella seconda giornata, dovranno vedersela con Finlandia e OAR, il team delle atlete russe che gareggiano sotto ...

Slittino - OLIMPIADI INVERNALI PyeongChang 2018 : Natalie Geisenberger vuole l’oro - Andrea Voetter a caccia della top-10 : Tutto pronto per l’assegnazione delle medaglie per quanto riguarda il singolo femminile di Slittino alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018: domani, nella mattinata italiana, si disputeranno infatti la terza e quarta manche, che saranno decisive in chiave podio e andranno a sommarsi con le discese che si sono disputate già oggi. Parte un gradino sopra a tutte le altre Natalie Geisenberger: la campionessa olimpica in carica non ha però ...

Sci di fondo - OLIMPIADI INVERNALI PyeongChang 2018 : la possibile tattica di Federico Pellegrino. La strategia per sognare la medaglia : Stringiamoci tutti attorno a Federico Pellegrino. La punta di diamante dello sci di fondo alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018 è chiamato a una leggendaria impresa nella sprint a tecnica classica che domani martedì 13 febbraio assegnerà le medaglie a cinque cerchi. Chicco si gioca il tutto per tutto: è volato in Corea del Sud con il chiaro obiettivo di conquistare una medaglia e con il sogno, nemmeno tanto nascosto, di mettersi al collo ...

Slittino - OLIMPIADI INVERNALI PyeongChang 2018 : il programma di martedì 13 febbraio e le azzurre in gara. Gli orari e come vedere le gare in tv e Diretta Streaming : Dopo la prima, e particolarmente equilibrata, giornata di gare, volge alla conclusione anche lo Slittino femminile a PyeongChang 2018. Le prime due manche (clicca qui per la cronaca a metà gara), come facilmente preventivabile, hanno posizionato in cima alla classifica la favorita d’obbligo, la tedesca Natalie Geisenberger (già oro anche a Sochi 2014) che, tuttavia, non può cullarsi sugli allori. Il suo vantaggio sulle più immediate ...

Speed skating - OLIMPIADI INVERNALI PyeongChang 2018 : il programma di martedì 13 febbraio e gli azzurri in gara. Gli orari e come vedere le gare in tv e Diretta Streaming : Domani (martedì 13 febbraio) sarà la volta dei 1500 metri maschili sul Gangneung Oval nella quarta giornata di gare alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018 dello Speed skating. Una rassegna al momento dominata dall’Olanda, a segno in tutte le gare disputate, pronta a monopolizzare la scena anche in questa specialità. Atleti del calibro di Koen Verweij, Kjeld Nuis e Patrick Roest potrebbero occupare il podio vista l’assenza per ...

Foto dal terzo giorno di OLIMPIADI invernali : Oggi a Pyeongchang — ancora molto fredda e ventosa — sono state assegnate sette medaglie d'oro e altrettante di argento e bronzo The post Foto dal terzo giorno di Olimpiadi invernali appeared first on Il Post.

Sci alpino - OLIMPIADI INVERNALI PyeongChang 2018 : Jani Hladnik traccerà la manche di slalom - sullo stesso pendio della discesa : Oggi, salvo imprevisti, dovrebbe prendere il via il programma dello sci alpino alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018: con la combinata alpina maschile prevista per la notte fra lunedì e martedì, con prima manche di discesa alle 3.30 e seconda di slalom alle 7. Come di consueto, si tratterà di una gara aperta ad ogni risultato, anche se Marcel Hirscher e soprattutto Alexis Pinturault sembrano essere i due favoriti per la medaglia ...