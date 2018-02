Olimpiadi invernali 2018 | il triplo axel della rivincita di Mirai Nagasu

Salto femminile - Olimpiadi invernali PyeongChang 2018 : Maren Lundby vince per distacco davanti a Katharina Althaus e Sara Takanashi : Seconda medaglia d’oro per la Norvegia in questa rassegna olimpica. A conquistarla è la 23enne Maren Lundby nel Salto femminile, al termine di una gara che la vedeva come protagonista annunciata e che ha visto, infatti, un dominio pressoché incontrastato della scandinava. Lundby, dall’alto della sua leadership in Coppa del Mondo, non ha tradito le attese, piazzando due salti da 125.4 e 139.2 punti, risultando nettamente la migliore ...

Olimpiadi invernali PyeongChang 2018 - tutti gli italiani in gara domani (martedì 13 febbraio). A che ora saranno in gara? Come seguirli in tv e Diretta Streaming. Il calendario completo : domani martedì 13 febbraio saranno 18 gli italiani in gara alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Gli azzurri andranno a caccia di medaglie in un giornata davvero fondamentale per i nostri colori: si preannuncia davvero un grande spettacolo, il divertimento è assicurato e speriamo che riescano a regalarci gioie importanti. Occhi puntati in particolar modo su Federico Pellegrino (sprint di sci di fondo) e su Arianna Fontana (500m di short ...

Sci alpino - Olimpiadi invernali PyeongChang 2018 : la combinata maschile è a rischio! Possibili spostamenti di orario - si teme la cancellazione : Le ultime notizie provenienti da PyeongChang, dove si stanno disputando le Olimpiadi Invernali 2018, non sono confortanti per quanto riguarda il meteo. Il forte vento ha costretto a rinviare la discesa maschile e il gigante femminile a giovedì 15 febbraio. Questa notte si dovrebbe disputare la combinata riservata agli uomini (ore 03.30 la discesa, ore 07.00 lo slalom) ma sulla pista di Jeongseon sono previste ancora delle folate, anche se di ...

Speed skating - Olimpiadi invernali PyeongChang 2018 : nei 1500 metri femminili arriva la rivincita dell’olandese Ireen Wust. Francesca Lollobrigida ottima decima : La rivincita dell’olandese Ireen Wust arriva nei 1500 metri femminili dello Speed skating alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018: l’olandese, che si era vista sfilare l’oro per soli 8 centesimi nei 3000 metri, vola e vince in 1’54″35, precedendo la nipponica Miho Takagi di 0″20 e la connazionale Marrit Leenstra di 0″91. Beffa per la terza olandese, Lotte van Beek, ai piedi del podio per un solo ...

Sci alpino - Olimpiadi invernali PyeongChang 2018 : gli azzurri della combinata - tra fortuna e coraggio - a caccia di una medaglia : Il vento finora è il grande protagonista delle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018, almeno per quanto riguarda lo sci alpino. Un programma completamente rivoluzionato a causa delle avverse condizioni climatiche e una situazione che si spera possa migliorare nei prossimi giorni. Domani dovrebbe esserci la combinata, ma il connazionale è assolutamente d’obbligo, visto che sono previste ancora forti raffiche di vento (intensità comunque ...

Olimpiadi invernali PyeongChang 2018 - il programma di domani (martedì 13 febbraio). Tutti gli orari e come vedere le gare in tv e Diretta Streaming. Il palinsesto delle repliche : domani martedì 13 febbraio sarà una giornata campale alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Si preannuncia una giornata davvero di fuoco con otto titoli in palio e tanto divertimento assicurato. Sulle nevi e sul ghiaccio della Corea del Sud scenderanno davvero tanti Campioni pronti a sfidarsi per conquistare le tanto ambite medaglie: sarà una vera e propria battaglia campale per Tutti. Spiccano la combinata alpina maschile: dopo i rinvii ...

Olimpiadi invernali PyeongChang 2018 : quinta giornata (martedì 13 febbraio). Come vederla in tv? Il palinsesto completo su RAI ed Eurosport. Tutti gli appuntamenti e le repliche : Martedì 13 febbraio davvero molto intenso alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. La giornata si preannuncia davvero molto ricca, sulle nevi e sul ghiaccio della Corea del Sud si assegneranno ben otto titoli. Lo sci alpino potrebbe assegnare le prime due medaglie dopo i rinvii di discesa maschile e gigante femminile dovuti al forte vento: spazio alla combinata con Hirscher e Pinturault favoriti, l’Italia si affida a Flll, Innerhofer ...

Medagliere Olimpiadi invernali PyeongChang 2018 : la classifica aggiornata in tempo reale. Italia 17^ - Germania in testa : Le Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018 sono in programma da giovedì 8 febbraio a domenica 25 febbraio. Più di due settimane di spettacolo tra neve e ghiaccio in Corea del Sud, 102 titoli in palio in 15 sport differenti, tanti Campioni pronti a darsi battaglia per la conquista delle tanto agognate medaglie. L’Italia vuole essere protagonista con una delegazione composta da ben 121 atleti, la più numerosa di tutti i tempi eccezion fatta ...

Slittino - Olimpiadi invernali PyeongChang 2018 : Natalie Geisenberger comanda a metà gara. Voetter è undicesima : Terminata la prima giornata di gare per quanto riguarda il singolo femminile di Slittino alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Si sono disputate nella mattinata italiana le prime due manche, che vedono in testa la grande favorita Natalie Geisenberger: appuntamento a domani per l’assegnazione delle medaglie. Non sbaglia un colpo la nativa di Monaco di Baviera, favoritissima per confermare la propria medaglia d’oro conquistata ...

Olimpiadi invernali PyeongChang 2018 : tutti i risultati e i podi di lunedì 12 febbraio. Dahlmeier e Fourcade dominano : Proseguono le gare alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018: di seguito tutti i podi e i risultati delle gare di lunedì 12 febbraio. PATTINAGGIO ARTISTICO: Team Event 1. Canada 2. Atleti Olimpici della Russia 3. Stati Uniti SNOWBOARD: Slopestyle 1. Jamie Anderson (USA) 2. Laurie Blouin (Canada) 3. Enni Rukajarvi (Finlandia) BIATHLON: Inseguimento femminile: 1. Laura Dahlmeier (Germania) 2. Anastasiya Kuzmina (Slovacchia) 3. ...

Curling - Olimpiadi invernali PyeongChang 2018 : la Svizzera batte gli atleti olimpici della Russia e vola in finale : Sarà la Svizzera a sfidare il Canada nella finale per l’oro del torneo doppio misto di Curling alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang. I campioni iridati in carica Martin Rios e Jenny Perret hanno superato con il punteggio di 7-5 la squadra formata dagli atleti olimpici della Russia Aleksandr Krushelnitckii e Anastasia Bryzgalova. Un match che è stato, come ci si aspettava, estremamente combattuto ed equilibrato. Infatti nessuna delle due ...