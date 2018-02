Nuovo Ospedale Ragusa | incontro tra assessore Razza e Lab 2 0

Nuovo Ospedale verso il completamento : a maggio iniziano i lavori : ... un'operazione urbanistica che avvicinerà la zona di piazza dei Miracoli all'area della Cittadella e dei vecchi Macelli dove saranno realizzati un Museo della Scienza dedicato a Galilei e il Museo ...

Flash mob per il Nuovo Ospedale di Ragusa : Una serie di iniziative sono state messe in cantiere per sollecitare l'apertura del nuovo ospedale di Ragusa dal neo comitato pro apertura

Ragusa - riunione del comitato pro apertura Nuovo Ospedale : comitato pro apertura Nuovo Ospedale, questa mattina la riunione di costituzione del direttivo. Calabrese: I Ragusani chiedono chiarezza.

Manifestazione per il Nuovo Ospedale di Ragusa : Il comitato pro-apertura del nuovo ospedale di Ragusa promotore con in testa Peppe Calabrese di una iniziativa in programma domenica

Nuovo servizio con disagi alla farmacia dell'ospedale : Copparo, d'ora in poi la struttura alla Casa della Salute non darà tutti i medicinali Le proteste degli utenti: prima aveva sempre funzionato, cambiarlo è un errore

Marche - l'algoritmo sceglie il Nuovo ospedale : Spetta però alla politica , alla Regione e alle assemblee dei sindaci, indicare le varie alternative e soprattutto i criteri aggiuntivi rispetto ai dati base (popolazione e tempi di percorrenza). A ...

Super medico in arrivo : l'ospedale di Perugia dà il benvenuto al Nuovo direttore del Pronto Soccorso : Paolo Groff, 53 anni, laurea e specializzazione conseguite presso l'Università di Bologna, nominato direttore responsabile del Pronto Soccorso dell'Azienda Ospedaliera di Perugia, si è insediato nella ...

Ragusa - assordante silenzio sul Nuovo ospedale : A sei mesi dalla prima apertura e della immediata chiusura, nessuna notizia sul nuovo ospedale di Ragusa. Il PD chiede un incontro con il Prefetto

Nuovo Ospedale DI NARNI E AMELIA : TERNI Prosegue spedito l'iter per la realizzazione, in località Cammartana, del NUOVO OSPEDALE comprensoriale di NARNI e AMELIA. E' stato pubblicato infatti il 6 gennaio scorso nella Gazzetta Europea ...

Servizi sanitari e Nuovo Ospedale di Cosenza - entro gennaio a palazzo dei Bruzi un Consiglio comunale ad hoc a cui parteciperà il ... : "Occorre mettere in cima all'agenda politica l'esigenza di soddisfare il diritto primario della salute dei cittadini " afferma il sindaco Mario Occhiuto che più volte ha rimarcato questo principio " ...

Carolyn Smith in ospedale/ Flebo al braccio e foto su Instagram : è panico tra i fan - Nuovo ciclo di chemio? : È bastata una foto di una Flebo al braccio per mandare in crisi le migliaia di fan che tutti i giorni segue Carolyn Smith con affetto in attesa di rivederla a Ballando Con le Stelle(Pubblicato il Wed, 03 Jan 2018 14:40:00 GMT)

Puglia - aggiudicati lavori Nuovo Ospedale Monopoli-Fasano : Roma, 31 dic. (askanews) Con deliberazione del Direttore Generale della Azienda Sanitaria Locale di Bari n. 2445 del 30 dicembre 2017 sono stati aggiudicati i lavori di realizzazione del 'nuovo ...

Nuovo Ospedale per oltre 700 posti letto : E rispetto all'ok al finanziamento arrivato dal Governo, il sindaco Alessandro Canelli e l'assessore alla Città della Salute e della Scienza Angelo Sante Bongo hanno manifestato la propria ...

Sanità : Zaia - per Nuovo Ospedale di Padova si andrà avanti velocemente : Vicenza, 22 dic. (AdnKronos) - "Ora voglio portare a casa i soldi per l'ospedale di Padova. La partita che vogliamo affrontare è a livello nazionale, e già sto scrivendo una lettera per notificare l'accordo firmato ieri con il sindaco di Padova Sergio giordani e chiedere un miliardo di euro". Lo ha