Nuovi biglietti per i Metallica a Bologna | prezzi e settori disponibili in prevendita per

Nuovi concerti di Gue Pequeno nel 2018 - annunciate due date estive dopo i sold out : info e biglietti in prevendita : Nuovi concerti di Gue Pequeno nel 2018. A seguito del grande successo e della grande richiesta per il tour del rapper, si aggiungono a sorpresa due nuove date per il Gentleman Tour 2018. Grande fenomeno del rap italiano, Gue Pequeno ha rilasciato da qualche mese il nuovo album Gentleman, quarto progetto discografico già certificato doppio disco di platino. I Nuovi concerti di Gue Pequeno si terranno nel corso dell'estate 2018, in ...

Nuovi concerti di Jovanotti nel 2018 da Padova a Eboli : info biglietti in prevendita : Annunciati i Nuovi concerti di Jovanotti nel 2018. L'artista di Oh, vita! sarà ancora live per due Nuovi appuntamenti, a Eboli e Padova, con biglietti in prevendita a partire dalle ore 12 del 1° febbraio. Le due date si terranno il 28 maggio al Palasele di Eboli e il 12 giugno a Padova, all'Arena Spettacoli Padova Fiere. I biglietti sono in prevendita su TicketOne e in tutti i canali abilitati alla vendita. Si aggiungono così due Nuovi ...

Elio e le storie tese all’Arena di Verona e al Forum di Assago nel 2018 : biglietti in prevendita per i Nuovi concerti : Elio e le storie tese all'Arena di Verona, in concerto il 1° maggio 2018. Sono state annunciate oggi, mercoledì 24 gennaio, tre nuove date per il tour di Elio e le storie tese, che nel 2018 prenderà il via il 20 aprile dal Pala George di Montichiari (BS). Il Tour d’Addio fa seguito alla partecipazione del gruppo al Festival di Sanremo con la canzone Arrivedorci, un brano per salutare il pubblico dopo l'annuncio della conclusione del loro ...

Nuovi concerti di Nek Max e Renga - annunciate 3 date ad aprile : info e biglietti in prevendita su Ticketone : Dopo aver registrato un sold out dopo l'altro, sono stati annunciati Nuovi concerti di Nek Max e Renga: il trio italiano sarà in tour a partire dal 18 gennaio in diverse città italiane. Il tour Duri Da Battere, infatti, è in partenza da Jesolo la prossima settimana, e vedrà i tre cantanti colonne portanti della musica italiana calcare insieme i palchi dei più prestigiosi palazzetti dello sport. Alle date precedentemente annunciate e dopo i ...

Nuovi concerti di Biagio Antonacci nel 2018 - aggiunte tre date al Dediche e Manie Tour : biglietti in prevendita : Partito meno di un mese fa e già con otto sold out all'attivo, il Dediche e Manie Tour si arricchisce di Nuovi concerti di Biagio Antonacci in tre città: il cantautore di Rozzano ha annunciato ulteriori appuntamenti dal vivo nei palasport di Napoli, Montichiari e Conegliano per il prossimo maggio. Nell'ambito del Tour a supporto dell'omonimo ultimo album in studio, un progetto coraggioso che mescola sapientemente tanti generi diversi, Biagio ...

Nuovi biglietti per i concerti di Vasco Rossi nel 2018 su Vivaticket - in arrivo un secondo lotto in prevendita : La prevendita dei biglietti per i concerti di Vasco Rossi nel 2018, avviata lo scorso 14 dicembre sul circuito Vivaticket, sta per esaurire la sua prima fase. Decine di migliaia i biglietti già venduti per i concerti di VascoNonStop Live 2018, il tour negli stadi che vedrà il rocker di Zocca impegnato in 9 concerti in 5 città italiane dal primo al 21 giugno. Il primo lotto di biglietti messi a disposizione per la prevendita si sta ...

I Nuovi concerti dei Maneskin - tripletta per Milano e Roma : biglietti in prevendita su Ticketone : Altre date per i nuovi concerti dei Maneskin nel 2018: la band di X Factor nel giro di poche ore ha nuovamente registrato il sold out per i concerti precedentemente annunciati. Dopo gli annunci del tour di mercoledì 20 dicembre, e di giovedì 21 dicembre, la band comunica nuovamente il tutto esaurito per le date in programma, ed aggiunge due nuovi appuntamenti live. Le date dei nuovi concerti dei Maneskin si terranno il 20 aprile 2018 al ...

Annunciati due Nuovi concerti di Ennio Morricone a Roma nel 2018 : le date e i biglietti in prevendita : Due nuovi concerti di Ennio Morricone a Roma nel 2018: il musicista italiano si esibirà in due nuovi appuntamenti nella capitale. Si aggiungono, quindi, due date a giugno ai concerti precedentemente Annunciati per il The 60 Years Of Music Tour, una tournée che porterà il Maestro ad esibirsi in numerose città. Alle date già annunciate per il 2 marzo 2018 Nelson Mandela Forum di Firenze, il 4 marzo al Pala Alpitour di Torino e il 6 marzo al ...

J-Ax e Fedez a San Siro con palco a 360° : Nuovi biglietti in prevendita su TicketOne : J-Ax e Fedez a San Siro sono attesi per "la finale" del 1° giugno 2018. Con il palco a 360° si avrà una visione completa e totale dello show da qualsiasi settore acquistato e da oggi sono disponibili in prevendita nuovi biglietti per assistere all'evento rap dell'anno. J-Ax e Fedez a San Siro approdano per la prima volta e per la prima volta insieme nello stadio di Milano. Il tour congiunto per il fortunato disco Comunisti col Rolex li ...

Roger Waters in Italia nel 2018 - due Nuovi concerti tra Lucca e Roma : le date e i biglietti in prevendita su Ticketone : nuovi concerti di Roger Waters in Italia nel 2018: dopo l'annuncio delle date Italiane previste per la primavera 2018, l'ex componente dei Pink Floyd sarà protagonista di due nuovi concerti estivi. Roger Waters si esibirà a Lucca e Roma per il suo Us + Them Tour nell'ambito del Lucca Summer Festival e del Rock in Roma. I nuovi concerti di Roger Waters in Italia nel 2018 si terranno l'11 luglio 2018 alle Mura Storiche di Lucca (ex Campo ...