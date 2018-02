Nuova perturbazione in arrivo | freddo e neve a bassa quota su tutto il Paese

Allerta Meteo Emilia-Romagna : Nuova perturbazione - pioggia e neve in arrivo : “Una nuova perturbazione interesserà la regione nella seconda parte della giornata di martedì 6-2-2018 con precipitazioni diffuse su tutto il territorio ad iniziare dal settore occidentale in estensione ed intensificazione sul settore centro-orientale dalla sera. Si prevede una quota neve inizialmente medio alta (oltre 600-800 metri) in abbassamento in serata fino ai 200-300 metri nelle province di Piacenza e Parma mentre la quota neve è ...

Nuova perturbazione atlantica in arrivo - da metà settimana pioggia sulla Penisola : Roma - Tornano le piogge nella seconda parte della settimana - Dopo la breve rimonta anticiclonica, foriera di bel tempo prevalente ma tra martedì (eccezion fatta per qualche residuo disturbo nella prima parte della giornata al Sud) e mercoledì, una Nuova saccatura atlantica si approfondirà sull'Europa occidentale a iniziare da giovedì, scavando entro il fine settimana un centro depressionario sui bacini italiani ...

Meteo Italia : Nuova perturbazione in arrivo : Col passare del Natale, è tempo di chiederci come saranno i giorni che ci porteranno verso il nuovo anno. Il clima stabile che ha interessato la nostra Penisola durante le feste natalizie, grazie all'arrivo dell'Anticiclone delle Azzorre sta per abbandonarci, lasciando spazio ad una nuova perturbazione, che purtroppo porterà tanta pioggia nelle nostre regioni. L'Anticiclone delle Azzorre, che ha accarezzato l'Italia in questi giorni, si sta ...