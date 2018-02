Nuova maglia Milan | così le divise dopo l’accordo con Puma? FOTO

Milan - addio Adidas : Puma nuovo sponsor tecnico - 'come sarà la Nuova maglia' : ... senza contare le royalty sul merchandising , circa 9 milioni nell'ultimo bilancio, riporta la Gazzetta dello Sport, , mentre Puma non dovrebbe superare quota 10-15 milioni a stagione. #Milan , #Puma ...

Van der Wiel lascia il Cagliari e va al Toronto : la presentazione con la Nuova maglia [VIDEO] : Finisce l’avventura di Van der Wiel in Italia dopo il breve periodo al Cagliari: “Il Toronto FC ha annunciato l’ingaggio del difensore nazionale olandese Gregory van der Wiel, dopo aver raggiunto un accordo di trasferimento con la squadra italiana di Serie A Cagliari Calcio”. “Siamo entusiasti di portare Gregory van der Wiel a Toronto FC. È un giocatore esperto che ha giocato con alcuni grandi club in Europa e ha ...

Spagna - arrestato latitante Pellegrinetti - della Nuova Banda della Magliana : Preso. Catturato in Spagna il boss dei boss. Fausto Pellegrinetti, 76 anni, latitante dal 2002 deve scontare una pena di 13 anni per narcotraffico. Era scomparso nel nulla all’indomani dell’uccisione del suo braccio destro, Lillo Rosario Lauricella, palermitano doc, numero uno del riciclaggio di denaro in Corsica e in Sud America. Ci sono voluti due anni agli uomini della squadra mobile romana, assieme ai colleghi della ...

Spagna - arrestato latitante Pellegrinetti - della Nuova banda della Magliana : Preso. Catturato in Spagna il boss dei boss. Fausto Pellegrinetti, 76 anni, latitante dal 2002 deve scontare una pena di 13 anni per narcotraffico. Era scomparso nel nulla all’indomani dell’uccisione del suo braccio destro, Lillo Rosario Lauricella, palermitano doc, numero uno del riciclaggio di denaro in Corsica e in Sud America. Ci sono voluti due anni agli uomini della squadra mobile romana, assieme ai colleghi della ...

Arrestato in Spagna il boss della Nuova banda della Magliana Fausto Pellegrinetti. Viveva in un attico di super lusso ad Alicante : È stato Arrestato ieri pomeriggio in un attico di super lusso al centro di Alicante, Fausto Pellegrinetti, ricercato da 15 anni e considerato boss della nuova banda della Magliana. E' stato bloccato dalla polizia italiana e spagnola, che ha fatto irruzione nell'appartamento, alla vigilia del suo compleanno. A quanto riferito, non ha opposto resistenza e avrebbe detto ai poliziotti: "E' da un po' che manco da via Genova", dove si trova la ...

Fausto Pellegrinetti - arrestato in Spagna boss della Nuova banda della Magliana : Era ricerca da 15 anni, la polizia lo ha arrestato in Spagna. E’ finita così la fuga del superlatitante Fausto Pellegrinetti, considerato tra i boss della nuova banda della Magliana. Il 76enne, con vari alias (Franco, Enrico Longo, Franco Pennello, Giulio Dedonese), era destinatario di un ordine di esecuzione poiché condannato in via definitiva a 13 anni di reclusione per associazione a delinquere finalizzata al narcotraffico e ...

Arrestato boss della Nuova banda della Magliana ricercato da 15 anni - : Fausto Pellegretti, condannato per associazione a delinquere finalizzata al narcotraffico, è stato catturato in Spagna, al termine di indagini durate due anni

Spagna - catturato Pellegrinetti : da 15 anni latitante della Nuova banda della Magliana : Spagna, catturato Pellegrinetti: da 15 anni latitante della nuova banda della Magliana E’ stato condannato in via definitiva a 13 anni di reclusione per associazione a delinquere finalizzata al narcotraffico e riciclaggi Continua a leggere L'articolo Spagna, catturato Pellegrinetti: da 15 anni latitante della nuova banda della Magliana sembra essere il primo su NewsGo.

Arrestato Fausto Pellegrinetti - boss della Nuova Banda della Magliana : E' stato Arrestato dalla polizia, in Spagna, il super latitante Fausto Pellegrinetti, 76 anni, ricercato da oltre quindici anni e considerato appartenente alla nuova Banda della Magliana. Il blitz -...

Spagna - catturato Fausto Pellegrinetti : da 15 anni latitante della Nuova banda della Magliana : E' stato arrestato dalla polizia, in Spagna , il superlatitante Fausto Pellegrinetti , 76 anni, ricercato da oltre 15 anni e considerato appartenente alla nuova banda della Magliana . Pellegrinetti ...

Arrestato Fausto Pellegrinetti : la cattura del boss della Nuova Banda della Magliana : E' stato catturato in Spagna il super latitante Fausto Pellegrinetti, appartenente alla Nuova Banda della Magliana, ricercato da oltre 15 anni, destinatario di ordine di esecuzione poiché condannato in via definitiva a 13...

Arrestato in Spagna il boss della Nuova Banda della Magliana : era ricercato da 15 anni : Arrestato dalla polizia in Spagna il superlatitante Fausto Pellegrinetti, ricercato da oltre 15 anni e considerato appartenente alla nuova Banda della Magliana. Il 76enne, con vari alias (Franco,...

Arrestato in Spagna il boss della Nuova Banda della Magliana : era ricercato da 15 anni : Arrestato dalla polizia in Spagna il superlatitante Fausto Pellegrinetti, ricercato da oltre 15 anni e considerato appartenente alla nuova Banda della Magliana. Il 76enne, con vari alias (Franco, ...

Spagna - catturato Pellegrinetti : da 15 anni latitante della Nuova banda della Magliana : E' stato condannato in via definitiva a 13 anni di reclusione per associazione a delinquere finalizzata al narcotraffico e riciclaggi