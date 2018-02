New Stratos - a Ginevra ritorna la sportiva del mito Lancia : ... per sarà proprio Stratos a tornare, purtroppo non nella sua veste ufficiale con il marchio Lancia, ma per fortuna con un progetto che ne rappresenta in pieno il carattere di icona di design e sport, ...

New Stratos - al salone di Ginevra un omaggio alla Lancia che fu – FOTO : Ora che avete finito di sbavare sul monitor del computer, potete anche rinfoderate i bulbi oculari nelle rispettive orbite. Si, è assai eccitante la New Stratos raffigurata nella FOTO di apertura. Però c’è un però: con Lancia non c’entra un fico secco e non è in alcun modo il preludio al rilancio di una marca che oggi (soprav)vive solo grazie all’effemminata Ypsilon. Questa edizione new age della Stratos è piuttosto uno splendido omaggio ...

New Stratos - a volte ritornano" : Il design della New Stratos riprende le linee del suo predecessore famoso in tutto il mondo, offrendo però una moderna interpretazione della celebre vettura da rally che tanti successi ha ottenuto in ...

New Stratos - Confermata la produzione - la sportiva debutterà a Ginevra : Sono trascorsi quasi otto anni da quando Michael Stoschek riportò in vita il mito della Lancia Stratos creando una sportiva con meccanica Ferrari e look ispirato alla dominatrice dei Rally degli anni settanta: proprio alla fine del 2010 guidammo la Nuova Stratos sul circuito francese di Le Castellet. Durante il prossimo Salone di Ginevra l'interessante progetto dell'imprenditore tedesco prenderà finalmente vita: la Manifattura Automobili Torino, ...