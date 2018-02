Nel programma del Pd un conto da pagare di 56 miliardi

OLIMPIADI INVERNALI 2018 - PYEONGCHANG/ Risultati - italiani - programma. L'Italia è 11^ Nel medagliere : OLIMPIADI INVERNALI PYEONGCHANG 2018: i Risultati live, il programma e gli italiani in gara. Oggi 11 febbraio il medagliere si arricchirà con sette finali(Pubblicato il Sun, 11 Feb 2018 16:31:00 GMT)

Pattinaggio artistico - a che ora gareggia Carolina Kostner Nel programma libero? Il programma e come vederla in tv : L'evento sarà trasmesso in diretta tv su Eurosport e sui canali Rai, in diretta streaming su Eurosport Player e su Premium Player oltre che sul sito della Rai, in DIRETTA LIVE scritta su OASport. Gli ...

Pattinaggio artistico - a che ora gareggia Carolina Kostner Nel programma libero? Il programma e come vederla in tv : Domani lunedì 12 febbraio Carolina Kostner tornerà sul ghiaccio alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. La Musa Danzante sarà infatti una delle grandi protagoniste del team event: si assegnano le medaglie, l’Italia è quarta a un solo punto di distacco dagli USA e sogna l’impresa. Ci dovrà pensare la fuoriclasse altoatesina, impegnata nel programma libero dopo la prova di Matteo Rizzo e prima della chiusura affidata ad Anna ...

Olimpiadi Invernali 2018 - Sci alpino : Fill guida la squadra azzurra Nella combinata in programma martedì : Innerhofer, Paris, Fill e Tonetti in gara nella combinata alpina maschile di martedì 13 febbraio Sono Christof Innerhofer , terzo a Sochi 2014, , Dominik Paris , diciottesimo a Sochi 2014, , Peter ...

LIVE Pattinaggio artistico - Olimpiadi PyeongChang 2018 in DIRETTA : Kostner solida Nel programma corto : è seconda dietro Medvedeva! Anna Cappellini e Luca Lanotte chiudono quarti : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del team event di Pattinaggio artistico, prova valida per le Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Giornata decisiva per l’assegnazione della prima medaglia sul ghiaccio del Palasport di PyeongChang: durante questa giornata sono infatti in programma la short dance, il programma corto dell’individuale femminile e il programma libero delle coppie di artistico. L’Italia vuole entrare nelle ...

Uomini e Donne/ Anticipazioni - Giorgio Manetti Nel mirino del web : "Usa il programma per..." (Trono Over) : Uomini e Donne, Anticipazioni trono over. Giorgio Manetti finisce nel mirino del pubblico: "Non può sfruttare il programma per promuovere il suo libro".(Pubblicato il Sat, 10 Feb 2018 07:05:00 GMT)

C'è chi vuole fare guerra alla Libia - e lo mette Nel programma elettorale - : Potrebbe sembrare un incubo ad occhi aperti ed invece Di Stefano continua a esporre la sua idea con convinzione: "Dobbiamo creare lì quel mondo dove dobbiamo rimpatriare tutte le persone che si ...

MASTERCHEF ITALIA 7/ Eliminati e pagelle : il 'panetto gate' resterà Nella storia del programma(ottava puntata) : MASTERCHEF ITALIA 7, pagelle puntata 8 febbraio 2018: Manuela e Giovanna sono le due eliminate dell'episodio più movimentato della storia del programma.(Pubblicato il Fri, 09 Feb 2018 11:52:00 GMT)

Sostegno alle famiglie - mistero Nel programma Pd : “240 euro mensili per i figli under 18”. Ma Renzi : “Saranno 80” : “C’è chi pensa di stupire con effetti speciali, c’è gente che racconta cose inaudite e pensa che noi siamo così creduloni da crederci”. Con questa premessa Matteo Renzi ha aperto, venerdì scorso, la presentazione del programma Pd per le elezioni del 4 marzo. Sottotesto: da noi solo proposte serie e credibili. Ma gli effetti speciali, a ben guardare, non mancano nemmeno nelle 42 pagine di promesse messe nero su bianco dai dem. Vedi ...

Su Rai1 la fiction su Fabrizio De André - Luca MariNelli ne Il Principe Libero : trama e programmazione : Dopo esser approdata al cinema, la fiction su Fabrizio De André sbarca anche in tv: Il Principe Libero sarà trasmesso su Rai1 in due serate, il 13 e il 14 febbraio. La miniserie, frutto di una co-produzione Rai fiction e Bibi Film, ripercorre le fasi salienti della vita del poeta-menestrello, attraverso le sue canzoni più celebri (tra queste, Marinella, Canzone dell'amore perduto, Il pescatore e Canzone del maggio) e i personaggi che hanno ...

Parisi : la Roma-Latina non c’è Nel programma di Zingaretti : “Nel programma di Zingaretti non c’è la Roma-Latina” Roma- Ha parlato Stefano Parisi, candidato Presidente della Regione Lazio per il centrodestra. Tra gli argomemti trattati... L'articolo Parisi: la Roma-Latina non c’è nel programma di Zingaretti su Roma Daily News.

Un’analisi svela plagi Nel programma del M5S : Un’analisi pubblicata oggi su Il Post del programma elettorale del Movimento 5 Stelle mostra che molte sue parti - in alcuni casi intere pagine - sono state copiate da altri documenti di tutt’altra natura, senza alcuna indicazione della loro provenienza. Tra le fonti ricopiate ci sono studi scientifici, articoli di giornale, pagine di Wikipedia, ol...

