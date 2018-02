Napoli | Le Iene intervistano un giovane capo “paranza” | “Siamo come i vampiri”

Napoli - Le Iene intervistano un giovane capo 'paranza' : "Se muoio o vado in galera almeno posso dire di aver fatto la bella vita. Tu l'hai fatta?". È questa la risposta che un giovane capo paranza napoletano dà all'inviato delle Iene, Giulio Golia , che ...

Baby gang a Napoli/ E le paranze? Giulio Golia intervista 16enne : “Ci definiamo ragazzi di strada” (Le Iene) : Baby gang a Napoli: inchiesta di Giulio Golia per Le Iene sulle bande violente di minorenni. Quali sono le differenze con le paranze? L'intervista a padre Zanotelli.(Pubblicato il Sun, 11 Feb 2018 19:29:00 GMT)

Napoli avvisa Younes : "Se a luglio non viene rischia squalifica e risarcimento" : Younes al Napoli è diventato un caso. Il giocatore, esterno tedesco di origini libanesi, dopo aver segnato un gol con la squadra B dell'Ajax ha detto: "Non so se andrò al Napoli la prossima estate. ...

Ex Inter - Cambiasso : 'Napoli simpatico - la Juve viene da anni di vittorie' : Esteban Cambiasso , ex centrocampista dell 'Inter , parla della corsa allo scudetto a Sky Sport : 'Il Napoli ci crede non solo per i punti ed il primo posto, ma per il gioco: è ammirato da tutti e crea simpatia e non antipatia, anche perché duella con la Juve che viene da anni di vittorie. ...

Basket femminile - 17^ giornata Serie A1 : Schio vince a Ragusa e mantiene il vantaggio su Venezia. Bene Napoli e Lucca : Il Famila Schio prosegue la sua marcia in testa alla classifica anche dopo la 17^ giornata della Serie A1 di Basket femminile. Le venete hanno sconfitto in trasferta la Passalacqua Ragusa per 78-65 grazie ad un’ottima prestazione della coppia Yacoubou-Anderson, che in due hanno messo a referto 41 punti. mantiene la scia di Schio la Reyer Venezia che resta a quattro punti di distacco da Masciadri e compagne. Tutto facile per l’Umana ...

De Laurentiis : 'Icardi come Ronaldo se viene al Napoli - mai dire mai' : Aurelio de Laurentiis , presidente del Napoli, ha parlato così al Corriere dello Sport su Mauro Icardi : 'Arrivare al Napoli? Mai dire mai, con Sarri può segnare 40 gol e raggiungere Ronaldo'.

Caso Cesaro - il tribunale di Napoli interviene sulla presenza del giudice Cioffi alla convention di Forza Italia : Il presidente del tribunale di Napoli Nord, Elisabetta Garzo, dice di riservarsi delle valutazioni a proposito della presunta presenza all'hotel della convention di Forza Italia a Ischia del giudice Giuseppe Cioffi evidenziata dal quotidiano la Repubblica.Cioffi invece tenta di gettare acqua sul fuoco: "Non ho mai preso parte alla convention di Forza Italia ad Ischia - spiega -, mi sono solo trovato il giorno dopo a prendere un caffè con ...

Albiol : 'Napoli - ora viene il difficile. Con Sarri sono cresciuto' : ROMA - 'Siamo contenti della stagione che stiamo disputando ma ora viene il difficile, che è mantenere il primo posto. Ci sarà da soffrire molto se vogliamo rimanere in testa' . Raul Albiol , ai ...

Napoli - ma ti conviene? Deulofeu è nella flop 11 della Liga : ROMA - Il sondaggio è del quotidiano spagnolo Marca. Ha chiesto ai tifosi di votare i migliori e i peggiori 11 giocatori di questo inizio di stagione nella Liga. Con il Barcellona nettamente al ...

Via alla cacccia alle streghe : tutta Italia contro la Juve - il Napoli viene favorito! : Per la cronaca, in testa c'è la Roma con un bel +4. Fino alla sera di venerdì 29 dicembre, il Paese viveva una situazione di quiete apparente , nessuno dava ancora di matto o si stracciava le vesti ...

Cagliari-Juventus 0-1 : Bernardeschi tiene il passo del Napoli : La Juventus batte il Cagliari per 1-0 in trasferta grazie a un gol di Bernardeschi e rimane seconda a un punto dal Napoli capolista. LEGGI LA CRONACA © RIPRODUZIONE RISERVATA

La Juve tiene il passo del Napoli Cagliari battuto a domicilio 1-0 : Decide un gol di Bernardeschi al 74': polemiche perché un giocatore del Cagliari era a terra dopo uno scontro. A favore dei bianconeri anche il conto dei legni: traversa di Dybala e palo di Bernardeschi contro quello di Farias

Il Napoli si tiene stretta la vetta - il Benevento continua a vincere : Il Napoli riparte dopo la clamorosa eliminazione in Coppa Italia. Gli uomini di Sarri con un rotondo 2-0 si confermano in testa al campionato di Serie A. Il successo sul Verona porta la firma – nel secondo tempo – di Koulibaly e…continua a leggere →