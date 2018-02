Napoli | Chiriches | distrazione muscolare

Napoli - distrazione femorale di primo grado per Chiriches : Napoli - Allenamento pomeridiano per il Napoli a Castelvolturno. Gli azzurri preparano il match contro il Lipsia per l'andata dei sedicesimi di finale di Europa League, in programma giovedì al San ...

Napoli - prosegue la ‘stagione dei rinnovi’ con Allan e Chiriches : Uno è diventato uno dei perni del Napoli, soprattutto in questa stagione. L’altro rappresenta una soluzione in grado di garantire una buona affidabilità, nonostante un rendimento non sempre costante quando ha avuto la possibilità di mettersi in mostra. Stiamo parlando di Allan e Chiriches, i cui agenti sarebbero entrambi in trattative per prolungare i rispettivi […] L'articolo Napoli, prosegue la ‘stagione dei rinnovi’ ...

Napoli - Chiriches out 20 giorni : Problema muscolare in mattinata per Vlad Chiriches , che questa sera non è neanche in panchina per il match contro la Lazio. Stando a quanto riportato da Sky Sport , ci vorranno circa 20 giorni per rivedere il difensore romeno. Sono addirittura cinque le gare da saltare, tre campionato e due in Europa League.

Napoli - prosegue la ‘stagione dei rinnovi’ con Allan e Chiriches : Uno è diventato uno dei perni del Napoli, soprattutto in questa stagione. L’altro rappresenta una soluzione in grado di garantire una buona affidabilità, nonostante un rendimento non sempre costante quando ha avuto la possibilità di mettersi in mostra. Stiamo parlando di Allan e Chiriches, i cui agenti sarebbero entrambi in trattative per prolungare i rispettivi […] L'articolo Napoli, prosegue la ‘stagione dei rinnovi’ ...

Napoli-Bologna formazioni ufficiali : Chiriches dal 1' - Palacio guida l'attacco rossoblu : Allenatore: Roberto Donadoni Notizie sul tema Politano sceglie Napoli: 'Meglio della Juventus' Napoli-Bologna diretta tv e live streaming oggi Serie A , 28 gennaio, Risultato Napoli-Bologna LIVE in ...

LIVE Napoli-Bologna - Serie A in DIRETTA : 0-0. la capolista ospita al San Paolo i felsinei. Le formazioni ufficiali : Chiriches e Mario Rui titolari : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE in tempo reale di Napoli-Bologna, sfida valida per la 22ma giornata di Serie A. I partenopei vogliono continuare a far sognare i propri tifosi e per rimanere in testa alla classifica dovranno superare in casa i felsinei. Una partita che avrà un osservato speciale in campo: Simone Verdi. Il talento del Bologna è stato uno dei protagonisti di questa sessione di mercato, per la sua scelta di rifiutare ...

Napoli - Sarri sceglie Chiriches. Occhio agli ex Dzemaili e Donadoni : Con ogni probabilità ci sarà Vlad Chiriches in campo domani contro il Bologna al fianco di Koulibaly. Albiol ha un leggero affaticamento muscolare e non verrà rischiato anche perché c'è l'esigenza, ...