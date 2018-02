Napoli | Albiol ancora a parte | distrazione muscolare per Chiriches Hamsik out col Lipsia?

Napoli - c'è Mertens per il sorpasso : e in difesa recuperano Albiol e Hysaj : L'esame Lazio è tra i più severi per il Napoli nel rush scudetto: azzurri chiamati al controsorpasso dopo il successo della Juve a Firenze. La formazione di Simone Inzaghi è...

Napoli : Mertens - Callejon e Albiol lavorano in campo : Buone notizie per il Napoli: come riporta Sky Sport , oggi Mertens, Callejon e Albiol hanno lavorato in campo , dopo che ieri si erano allenati solo in palestra. C'è grande ottimismo per averli a disposizione per sabato, contro la Lazio.

Benevento-Napoli - probabili formazioni : Raul Albiol torna in difesa : Concluso il calciomercato con la delusione di non aver portato a casa il tanto ricercato esterno offensivo, il Napoli è pronto a tornare in campo e a proseguire nella corsa scudetto. Gli azzurri scenderanno in campo questa sera nel posticipo serale della 23/a giornata di campionato, allo stadio ‘Vigorito’ nel derby Benevento-Napoli. Partita sulla carta […] L'articolo Benevento-Napoli, probabili formazioni: Raul Albiol torna in ...

Albiol : 'Napoli - ora viene il difficile. Con Sarri sono cresciuto' : ROMA - 'Siamo contenti della stagione che stiamo disputando ma ora viene il difficile, che è mantenere il primo posto. Ci sarà da soffrire molto se vogliamo rimanere in testa' . Raul Albiol , ai ...

Albiol : “Vorrei regalare lo Scudetto a Napoli. Cresciuto grazie a Sarri” : Conclusa la sosta invernale, il Napoli è tornato a riunirsi e a lavorare in vista del prossimo impegno di campionato che vedrà gli azzurri di scena sul campo dell’Atalanta. Questa pausa è stata utile per consentire a diversi giocatori di riposarsi per affrontare al meglio i numerosi prossimi impegni che attendono loro. Tra i calciatori che […] L'articolo Albiol: “Vorrei regalare lo Scudetto a Napoli. Cresciuto grazie a ...

Napoli - Albiol : 'Sarri? Il migliore in Italia - uno dei più forti in Europa' : ROMA - ' Sarri è un allenatore molto buono, quando è arrivato ci ha dato indicazioni su cose che magari uno sottovalutava come le rimesse laterali '. Attenzione maniacale sotto ogni aspetto. A lodare ...

