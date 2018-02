Nadia Toffa torna a Le Iene e rivela : «Ho avuto un cancro - ma non trattatemi da malata» : «Sono emozionata». Nadia Toffa, 38 anni, torna alla conduzione de Le Iene due mesi dopo il malore che l’ha colpita all’improvviso in un albergo di Trieste. È felice, Nadia, di essere di nuovo al suo posto, al fianco di Matteo Viviani e Nicola Savino. Ma prima di andare avanti, la conduttrice decide di «prendere due minuti» per raccontare per la prima volta cosa le è successo davvero da quel 2 dicembre. Finora si era limitata a ...

Nadia Toffa rivela : “Il 6 febbraio ho finito la radio e la chemio” : Nadia Toffa è tornata in tv a condurre “Le Iene” e ha voluto condividere con i telespettatori di Italia 1

Nadia Toffa : 'Ho avuto il cancro' - una bionda coraggiosa Video : #Nadia Toffa nella puntata de #Le Iene dell'11 febbraio si è fatta coraggio e ha raccontato tutto il dolore dietro quel malore che l'aveva fatta balzare al centro della cronaca un paio di mesi fa. Un episodio che evidentemente era solo la punta dell'iceberg di una situazione ben più grave che la biondina in bianco e nero stava affrontando a testa alta, senza aver detto nulla a nessuno. Le Iene con il ritorno di Nadia Toffa: 'Ho avuto il ...

Nadia Toffa - HA AVUTO IL CANCRO/ Video Iene : “Per questo ho avuto quel malore”. I tweet di Giorgia e Noemi : NADIA TOFFA, ha avuto il CANCRO: Video Le Iene. “Per questo ho avuto quel malore”. E si commuove in diretta. Le ultime notizie sulla giornalista, tornata a condurre il programma di Italia 1(Pubblicato il Mon, 12 Feb 2018 00:01:00 GMT)

Nadia Toffa torna in tv alle Iene : «Ho avuto un cancro e porto la parrucca - ho finito la radio e la chemioterapia» : «Ho avuto un cancro. In questi mesi mi sono curata: prima ho fatto l'intervento, poi la chemioterapia e la radioterapia. L'intervento ha tolto interamente il tumore, ma poteva esserci...

Radioterapia - così Nadia Toffa combatte il cancro/ Cos'è e quali sono gli effetti collaterali : Radioterapia, così Nadia Toffa combatte il cancro: Cos'è e quali sono gli effetti collaterali di questo trattamento, solitamente abbinato alla chemioterapia.(Pubblicato il Sun, 11 Feb 2018 23:23:00 GMT)

Nadia Toffa choc : "Ho avuto un cancro". La video-confessione : La conduttrice delle Iene torna in tv: "Ho fatto la chemioterapia, ora ho una parrucca e non mi vergogno"

Nadia Toffa : ‘Ho avuto un cancro - porto la parrucca - non bisogna vergognarsi’ Video : Torna a «Le Iene» dopo il malore che la colpì il 2 dicembre scorso e confessa la sua malattia «Non bisogna vergognarsi, neppure della parrucca. Come questa che indosso»

Gabriella - chi è la bimba che Nadia Toffa ha ringraziato/ Video - ha ispirato la Iena a lottare con il tumore : Gabriella, chi è la bimba che Nadia Toffa ha ringraziato: Video. Ha ispirato la Iena a lottare con il tumore: il servizio della sua storia e dell'incontro con la giornalista. (Pubblicato il Sun, 11 Feb 2018 22:47:00 GMT)

Nadia Toffa : “Ho avuto un cancro” (video da Le Iene) : #NadiaToffa #LeIene pic.twitter.com/A6JVD3aPS2 — Diregiovani.it (@Diregiovani) February 11, 2018 Nadia Toffa torna in tv a Le Iene nella puntata di domenica 11 febbraio su Italia 1 e annuncia in diretta di avere avuto un tumore. Ecco il suo intervento. “Amo la sincerità e la spontaneità, voglio condividere con voi quello che mi è successo in […] L'articolo Nadia Toffa: “Ho avuto un cancro” (video da Le Iene) ...

Nadia Toffa : «Ho avuto un cancro - porto la parrucca - non bisogna vergognarsi » Video : Torna a «Le Iene» dopo il malore che la colpì il 2 dicembre scorso e confessa la sua malattia «Non bisogna vergognarsi, neppure della parrucca. Come questa che indosso»

Nadia Toffa rivela in tv : «Ho avuto un cancro - mi sono curata - ora sto bene» Video : Torna a «Le Iene» dopo il malore che la colpì il 2 dicembre scorso e confessa la sua malattia «Non bisogna vergognarsi, neppure della parrucca. Come questa che indosso»

Le Iene - Nadia Toffa torna in tv : "Ho avuto un cancro" : "Ho avuto un cancro. In questi due mesi mi sono curata, ho fatto la chemioterapia e la radioterapia e me lo hanno tolto al cento per cento. Adesso ve ne posso parlare perché è tutto finito: ho concluso le terapie...

Nadia Toffa torna a Le Iene con la parrucca : 'Ho avuto un cancro - non lo sapeva nessuno' : 'Ho avuto un cancro. In questi mesi mi sono curata: prima ho fatto l'intervento, poi la chemioterapia e la radioterapia. L'intervento ha tolto interamente il tumore, ma poteva esserci una piccola ...