NADIA TOFFA E IL CANCRO Video Iene | la Aiom | Esempio per tutti i nostri

NADIA TOFFA riceve un messaggio da Gabriella ringraziata a Le Iene : Le Iene: Gabriella manda un messaggio a Nadia Toffa Dopo due mesi di assenza dal piccolo schermo, Nadia Toffa è tornata ieri alla guida de Le Iene come conduttrice, accolta da un grande applauso da parte del pubblico in studio. Poi l’annuncio che ha spiazzato tutti: la Toffa ha combattuto contro un cancro, dal quale ne è uscita vincitrice. Il malore che l’ha colpita lo scorso 2 dicembre ha permesso di scoprire l’esistenza di questo male, che è ...

NADIA TOFFA - da Giorgia a Renzi l'affetto sul web. Oncologi plaudono il messaggio : Un messaggio coraggioso e corretto apprezzato anche dal mondo della scienza, con gli Oncologi che apprezzano le parole della Toffa che ha detto con chiarezza che le cure mediche funzionano, radio e ...

NADIA TOFFA e il cancro : “Così sono guarita”. Perché ascoltare il suo discorso alle Iene : Solare come sempre e anche desiderosa d’informazione: così, Nadia Toffa è tornata in video a Le Iene, due mesi dopo il malore che l’aveva colpita lo scorso dicembre. Prima di lanciare il suo primo servizio dell’anno, ha raccontato cosa le è successo, con un discorso che coglie di sorpresa e commuove il pubblico e i colleghi Nicola Savino e Matteo Viviani, ignari che dietro la malattia della conduttrice ci fosse un tumore: “Ho avuto un ...

NADIA TOFFA ho avuto un cancro e in tv indossa una parrucca : Così a sorpresa Nadia Toffa nel giorno del suo ritorno in tv a “Le Iene” dopo il malore. “Ho avuto un cancro. In questi mesi mi sono curata: prima ho fatto l’intervento, poi la chemioterapia e la radioterapia. L’intervento ha tolto interamente il tumore, ma poteva esserci una piccola cellula rimasta e quindi ho seguito i consigli del medico e ho seguito le cure previste. Ora è tutto finito: il 6 febbraio ho finito la radio e ...

'NADIA TOFFA un esempio positivo per tutti i pazienti malati di cancro' : 'Sicuramente un atteggiamento positivo e da 'guerrierà, come lei stessa ha definito i malati di cancro, aiuta ad affrontare la malattia e le sue problematiche in maniera più propositiva, senza ...