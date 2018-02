Nadia Toffa e il cancro | tanti messaggi per lei sui social Da Renzi a Giorgia | i vip si

Nadia Toffa ho avuto un cancro e in tv indossa una parrucca : Così a sorpresa Nadia Toffa nel giorno del suo ritorno in tv a “Le Iene” dopo il malore. “Ho avuto un cancro. In questi mesi mi sono curata: prima ho fatto l’intervento, poi la chemioterapia e la radioterapia. L’intervento ha tolto interamente il tumore, ma poteva esserci una piccola cellula rimasta e quindi ho seguito i consigli del medico e ho seguito le cure previste. Ora è tutto finito: il 6 febbraio ho finito la radio e ...

Ho avuto un cancro : la rivelazione di Nadia Toffa Video : Il 3 dicembre dell'anno scorso, quando si trovava in un albergo a Trieste, si era sentita male. Per fortuna erano arrivati subito i soccorsi, ed era stata portata immediatamente all'Ospedale. Si parlava di un malore, di una probabile ischemia, niente di sicuro, di confermato. Certa soltanto l'attesa di rivederla in piedi, fuori da quel reparto di rianimazione, lei così giovane, bella, forte. L'immagine della vitalita'. Nadia Toffa torna a farsi ...

La piccola Gabriella invia un messaggio di pure amore a Nadia Toffa : "Tranquilla - i capelli ti ricrescono" : Nadia Toffa racconta in tv che ha avuto un cancro e ringrazia Gabriella per la forza che le ha dato. E Gabriella da Taranto risponde con un videomessaggio inviato dalla sua mamma Paola. L'anno scorso la bimba a soli sei anni aveva ha raccontato ai microfoni della "Iena" Toffa la sua vita in corsia con il cancro.Il dottore le aveva suggerito di tagliare la lunga treccia perché stava perdendo i capelli a causa della chemio. Passo durissimo ...

“Mio figlio è come te…”. Elena Santarelli interviene su Instagram : dopo la confessione di Nadia Toffa che ha fatto sapere a tutti di aver avuto un cancro - la bella moglie di Bernardo Corradi non può fare a meno di dire la sue. Quel che fa sapere la modella sul piccolo Giacomo è da brividi : Domenica 11 febbraio è ricominciata la trasmissione Le Iene. Grande fermento. tutti erano impazienti di vendere Nadia Toffa di nuovo seduta dietro il bancone. dopo il malore che l’ha colpita, era ovvio che la Toffa raccontasse in tv cosa le fosse successo. Ma nessuno si aspettava di sentirle dire ciò che ha detto: “Ho avuto un cancro. In questi mesi mi sono curata: prima ho fatto l’intervento, poi la chemioterapia e la radioterapia. ...

Elena Santarelli risponde a Nadia Toffa : «Hai ragione - anche mio figlio è un guerriero» : Nadia Toffa, 38 anni, è tornata alla conduzione de Le Iene dopo due mesi di stop forzato e non ha usato giri di parole. «Ho avuto un cancro», ha detto, «Sono stata operata, ho affrontato le cure ma non trattatemi da malata. Non siamo malati, siamo guerrieri. Chi combatte contro il cancro è un figo pazzesco». Dichiarazioni di coraggio e di forza che hanno immediatamente suscitato il sostegno di tutta Italia. E che ha voluto ribadire anche Elena ...

Elena Santarelli sostiene Nadia Toffa e parla del figlio Giacomo : Nadia Toffa, cancro: Elena Santarelli le manda un messaggio commovente Ieri Nadia Toffa ha commosso il pubblico da casa e tutti i suoi colleghi con una confessione choc: la iena ha avuto un cancro che le hanno diagnosticato e curato in seguito al malore avuto un paio di mesi fa nella hall di un albergo dove stava lavorando. Nadia Toffa è una guerriera, così si è considerata ieri sera, e ha chiesto espressamente di non trattarla da malata, ma ...

Nadia Toffa : «Ho avuto un cancro - porto la parrucca : non bisogna vergognarsi»|Il video : Torna a «Le Iene» dopo il malore che la colpì il 2 dicembre scorso: «Chi combatte il tumore è un guerriero, un figo pazzesco. Non trattatelo da malato»

Nadia Toffa condivide con il pubblico particolari della sua malattia - il cancro Video : Con la consueta allegria e solarita' che la contraddistingue, #Nadia Toffa ha fatto il tanto atteso ritorno alle Iene, e ha lasciato tutti sconvolti per la sua rivelazione shock. Non senza una palpabile emozione la conduttrice bresciana afferma: Ho avuto il #cancro. Dunque all'origine del suo malore, che pochi mesi fa l'aveva colta improvvisamente facendole di fatto interrompere, per cure ed accertamenti, la conduzione, accanto ai colleghi ...

