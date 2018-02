MUSEO EGIZIO | GIORGIA MELONI CONTRO DIRETTORE Christian Greco incassa il sostegno del CdA

Il direttore dell'Egizio ringrazia per l'affetto : 'Il MUSEO è fatto di persone' : Il direttore del museo Egizio di Torino, Christian Greco, ringrazia per l'affetto ricevuto in questi giorni dopo il confronto-scontro avuto nei giorni scorsi nel capoluogo piemontese con la presidente ...

Elezioni - Meloni : “Fratelli d’Italia vuole cacciare direttore del MUSEO egizio? Una bufala - non l’ho mai detto” : ”È una bufala inventata dalla stampa la notizia che Fratelli d’Italia voglia cacciare il direttore del Museo egizio di Torino. Io non l’ho mai detto. Ciò non toglie che abbiamo diritto di dire che questa iniziativa dei biglietti scontati solo per gli arabi è discriminatoria verso gli italiani”. Lo ha detto Giorgia Meloni a Milano a margine di un incontro politico con Ignazio La Russa e Daniela Santanché a Milano. E poi ...