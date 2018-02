Museo Egizio | Giorgia Meloni ci ha fatto una figuraccia

wired

(Di lunedì 12 febbraio 2018) Sulla polemica legata allo sconto delper i “nuovi italiani” di lingua araba (“Fortunato chi parla arabo”) non ci sarebbe da tornare, per non fornire ulteriore ribalta al vuoto cosmico di certa propaganda elettorale, non fosse che per individuare il nodo vero della questione. Anzi, i nodi che hannosaltare i nervi ae a Federico Mollicone, responsabile della comunicazione che ieri ha lanciato una minaccia programmatica: “Stia tranquillo il direttore Greco: una volta al governo, Fratelli d’Italia realizzerò uno dei punti qualificanti del proprio programma che prevede uno spoil system automatico al cambio del ministero della Cultura per tutti i ruoli di nomina”. In piccolo, ma neanche troppo visto che parliamo della seconda istituzione più importante al mondo quanto ad antichità egizie dopo ildel Cairo, la vicenda racchiude tutto il mix di ...