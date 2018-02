Museo Egizio | Francesco Bonami | «Iniziativa buonista | ma l’autonomia di un direttore

vanityfair

: Una notizia per chi minaccia di cacciare Christian Greco, direttore del Museo Egizio: è stato selezionato tra 101 c… - davidallegranti : Una notizia per chi minaccia di cacciare Christian Greco, direttore del Museo Egizio: è stato selezionato tra 101 c… - corradoformigli : “Un museo è un’istituzione politica in senso ampio, appartiene alla comunità e a quella comunità tutta risponde”. M… - valigiablu : 'Il giochetto è così. Meloni fa una sceneggiata sotto il Museo Egizio per farsi pubblicità. Esce il direttore e gen… -

(Di lunedì 12 febbraio 2018) «Io non avrei mai fatto quello sconto. All’estero, undiresponsabile di un’del genere verrebbe licenziato all’istante»., critico d’arte e curatore di fama internazionale, ne ha per tutti. Condanna ovviamente la presa di posizione di Fratelli d’Italia contro Christian Greco, ma trova l’di quest’ultimo «un po’e figlia di un inconscio desiderio di autopubblicità». Riassunto. A fine 2017 l’infaticabiledel prestigiosissimodi Torino lancia l’«Fortunato chi parla arabo»: uno sconto per tre mesi ai cittadini che parlano quella lingua. Giorgia Meloni, leader del partito di destra Fratelli d’Italia, definisce l’«ideologica e anti-italiana» e inscena una manifestazione davanti al. Ad attenderla in strada, trova il ...