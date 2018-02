Msc Crociere alla Bit annuncia lo sbarco in Giappone : A fare il suo debutto quest'anno in Nord Europa sarà Msc Meraviglia, nave ultramoderna che ospita gli spettacoli 'Cirque du Soleil at Sea' e che andrà ad aggiungersi a Msc Preziosa, Msc Magnifica e ...

Msc Crociere presenta una grande novità : l’India e nuovi itinerari negli Emirati Arabi Uniti [INFO e DETTAGLI] : MSC Crociere, la più grande compagnia crocieristica del mondo a capitale privato, sta potenziando la propria offerta grazie all’aggiunta di nuovi itinerari negli Emirati Arabi Uniti introducendo una seconda nave, MSC Lirica. Con nuove Crociere da 11 e 14 notti, MSC Lirica debutterà negli Emirati Arabi Uniti a novembre 2018, offrendo itinerari più lunghi, due overnight a Dubai e, per la prima volta, Crociere in India. L’arrivo di MSC Lirica ...

Da fine marzo ricomincia la stagione delle crociere con la Msc Musica : BRINDISI - Msc, la principale compagnia da crociera che scala Brindisi, conferma il suo programma per il 2018 (ma ancora non ci sono conferme per il 2019), e dal 26 marzo all'8 ottobre prossimi la Msc ...