MONTE DEI PASCHI DI SIENA Mps e le parole di Bariatti e Padoan sui conti oggi | 12

Isola dei Famosi 2018/ Stefano De Martino “difende” Francesco MONTE - Giucas Casella affamato - : Isola dei Famosi 2018 Giucas Casella in Honduras soffre la fame, Stefano De Martino in collegamento con Verissimo, "difende" l'ex cognato Francesco Monte.(Pubblicato il Mon, 12 Feb 2018 05:00:00 GMT)

Isola dei Famosi - Henger : "Ecco cosa è successo con MONTE" : Eva Henger torna ad accusare Francesco Monte e lo fa durante un'intervista a Domenica Live. L'ex naufraga ha puntato il dito contro l'ex tronista e non ha usato giri di parole mostrando tutto il suo ...

Eva Henger e Massimiliano Caroletti/ Dopo l'Isola dei Famosi ancora accuse a Francesco MONTE (Domenica Live) : Eva Henger e Massimiliano Caroletti: per la prima volta insieme a Domenica Live, nuove accuse a Francesco Monte per l'affaire droga Dopo l'Isola dei Famosi?(Pubblicato il Sun, 11 Feb 2018 14:23:00 GMT)

Isola dei Famosi 2018 - Francesco MONTE e il “marijuana gate” : Cecilia Rodriguez lo difende e lui si commuove : Verissimo ha sbancato all’Auditel. Il programma condotto da Silvia Toffanin, ieri pomeriggio ha portato a casa il suo miglior risultato stagionale con 3.119.000 spettatori totali, share del 21.61%. Il perché di tanto successo? Eva Henger e Francesco Monte ospiti in studio, naturalmente in momenti diversi. I due hanno parlato del “famigerato canna gate”, con Eva che ha accusato Francesco di aver fumato marijuana in Honduras e ...

“Sto con Eva!”. Isola dei Famosi - al fianco della Henger scende lei. Naufraga - bellissima - ufficialmente non aveva ancora preso una posizione sulla storia di Francesco MONTE. Lo ha fatto ieri a Verissimo - davanti a Silvia Toffanin : Non si ferma la polemica intorno al presunto spinello fumato da Francesco Monte all’Isola dei Famosi con il pubblico sempre più diviso tra “montiani” e “Hengeriani”. Partito che, nella puntata di Verissimo di ieri, ha raccolto un altro appoggio importante, quello di Chiara Nasti: “Ho grande rispetto di Eva Henger. Ma rispetto anche Francesco Monte. Non voglio schierarmi da nessuna parte ma Eva non è una bugiarda” . Parole che sono subito ...

Isola dei famosi - Jeremias difende l'ex cognato “Lasciate stare Francesco MONTE” : Continua a far discutere la vicenda legata alla possibile introduzione di marijuana all’interno del programma dell’Isola dei famosi 2018. A muovere le accuse nei confronti di

Isola dei Famosi - Francesco MONTE a Verissimo : fumo tabacco : Francesco Monte dopo l'uscita dall'Isola dei Famosi in un'intervista a Verissimo rompe il silenzio: fimo tabacco

Verissimo - Francesco MONTE : “Non volevo andare via dall’Isola dei Famosi. Mio padre ha pianto. Aspetterò Paola Di Benedetto” : Francesco Monte a Verissimo: le dichiarazioni dell’ex concorrente dell’Isola dei Famosi Francesco Monte è tornato in tv dopo aver lasciato l’Isola dei Famosi. Ospite di Verissimo, si è difeso dalle accuse di Eva Henger ma ha soprattutto svelato il suo stato d’animo. Uno stato d’animo che non è dei migliori. Perché Monte non voleva lasciare […] L'articolo Verissimo, Francesco Monte: “Non volevo andare via ...

L'Isola dei Famosi - parla Francesco MONTE - la Marcuzzi esplode sui social Video : #Francesco Monte dopo essere rientrato in Italia torna ad uscire e cerca di riprendere in mano la sua vita dopo le pesanti accuse in diretta di #Eva Henger. Il settimanale Spy ha pubblicato le prime foto di Francesco in compagnia del padre. Intanto l'ormai ex naufrago si sfoga sui social e parla per la prima volta, ribadendo di non voler partecipare ad alcuna trasmissione televisiva. Alessia Marcuzzi invece sbotta sui social, manifestando la sua ...

“Caso Francesco MONTE? Ora dico la mia”. Isola dei Famosi - parla De Martino. Stefano è voluto uscire allo scoperto e ha fatto sapere a tutti il suo pensiero su cosa è successo al suo ex cognato. Cosa ha detto : La sua opinione conta qualCosa, sì. E se a parlare del caso Francesco Monte è Stefano De Martino, allora pesa ancora di più. L’inviato dell’Isola dei Famosi ha confessato a Verissimo di essere davvero dispiaciuto, rimarcando che l’assenza dell’ex tronista di Uomini e Donne si fa sentire in Honduras. L’ex marito di Belen Rodriguez è mortificato anche per l’intera vicenda che ha travolto il programma nel quale sta lavorando. Le accuse di ...

L’Isola dei Famosi - il sostegno a Francesco MONTE dopo Verissimo : Francesco Monte, le parole dell’agente dopo la puntata di Verissimo È nell’occhio del ciclone da almeno due settimane. Francesco Monte, ex tronista di Uomini e donne, è tornato definitivamente da qualche giorno dall’Honduras in seguito ad un suo abbandono volontario. Infatti il ragazzo pugliese, nella seconda puntata de L’Isola dei Famosi, è stato attaccato da Eva Henger, accusandolo quest’ultima di aver fumato della marijuana durante la ...

Stefano De Martino dispiaciuto per Francesco MONTE : il ballerino rivela cosa pensa del caso scoppiato all’Isola dei Famosi : cosa ne pensa Stefano De Martino di Francesco Monte e dello scandalo scoppiato all’Isola dei Famosi Stefano De Martino è dispiaciuto per Francesco Monte. L’inviato dell’Isola dei Famosi lo ha confessato a Verissimo, rimarcando che l’assenza dell’ex tronista di Uomini e Donne si fa sentire in Honduras. L’ex marito di Belen Rodriguez è mortificato anche […] L'articolo Stefano De Martino dispiaciuto per ...

“Quando uno è signore…”. Ritorno “social” col botto per Francesco MONTE : rientrato in Italia - l’ex naufrago dell’Isola dei Famosi torna in rete con uno scatto inedito. Riaccendendo - ovviamente - la polemica con Eva Henger : i fan scatenati : A volte ritornano, titolava una famosa raccolta di racconti del maestro dell’horror Stephen King. Un titolo perfetto per il rientro in Italia, attesissimo, di Francesco Monti, uno dei personaggi più attesi all’edizione 2018 de L’Isola dei Famosi la cui avventura in Honduras si è conclusa con parecchio anticipo rispetto alla tabella di marcia e con modalità che hanno fatto discutere assai gli appassionati del reality show ...

MONTE DEI Paschi di Siena - nel 2017 rosso da 3 - 5 miliardi. L’ad : “Piano di ristrutturazione più lungo delle attese” : Il Monte dei Paschi di Siena, di cui il Tesoro è ora primo socio, ha chiuso il 2017 in rosso di 3,5 miliardi di euro. Un buco maggiore rispetto a quello di 3,2 miliardi di fine 2016. Nel solo ultimo trimestre la banca ha perso 502 milioni. A pesare è anche la dismissione di 24,2 miliardi di crediti deteriorati. La pulizia del bilancio è del resto uno dei quattro pilastri del piano di ristrutturazione concordato a inizio 2017 con Ue e Bce per ...