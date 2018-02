Monete virtuali | più che un paradiso un Far West

Bitcoin. Park Sang-ki : “grande preoccupazione per le Monete virtuali” : Nuovo deprezzamento per il Bitcoin. La criptomoneta perde ancora registrando un -14% toccando quota 13.656 dollari. Il crollo è conseguente all’annuncio fatto dalla Corea del Sud di una legge che proibisce gli scambi di criptovalute sui mercati nazionali. Il ministro della…Continua a leggere →

Cos’è il Bitcoin? Guida completa alle Monete virtuali : In giro non si parla d’altro che di Bitcoin, la nuova moneta virtuale pronta a rivoluzionare completa mente il mondo dell’economia e dell’informatica. Ma siamo sicuri di sapere davvero tutto su questa criptovaluta tanto desiderata quanto odiata? Cerchiamo di fare chiarezza e di analizzare tutti gli aspetti della rete Bitcoin e della “moneta” stessa. Indice Cos’è il Bitcoin? Chi ha inventato il Bitcoin? Chi ...

Monito della BCE sulle Monete virtuali. Mersch : "Non sono valute" : (Teleborsa) - La Banca Centrale europea mette in guardia dai fraintendimenti sulle cosiddette 'valute virtuali', come il Bitcoin o l'Etherum. 'Va tenuto presente che, essendo appunto per definizione ...