Carabiniere ferito a Piacenza oggi visita di Minniti

Dopo il pestaggio a terra di un carabiniere da parte degli 'antagonisti' sabato a Piacenza, il ministroha fatto visita a Bologna a tutti i militari feriti.Il carabiniere,in particolare,ha una spalla rotta e sarà operato "Non avremo tregua finché non saranno individuati i responsabili"."Per quello che hanno fatto si va in", ha detto. "I principi antifascisti non c'entrano con aggressioni brutali". "Violenza del branco non è democrazia". Il corteo protestava contro gli spari di Macerata e una nuova sede Casapound.(Di lunedì 12 febbraio 2018)