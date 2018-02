Ministro Esteri olandese ammette di aver mentito su incontro con Putin

Ultime notizie/ Di oggi - ultim'ora Germania : Grande Coalizione - Schulz non sarà Ministro Esteri (9 febbraio) : Ultime notizie, 9 febbraio 2017. Di oggi, ultim'ora: Grande Coalizione, Schulz non sarà Ministro. Pisa, motociclista spara per strada. Sindaco Pirozzi indagato per omicidio ad Amatrice.(Pubblicato il Fri, 09 Feb 2018 16:10:00 GMT)

Germania - grana per Merkel : Schulz non diventerà Ministro degli Esteri Ora cosa succede : Il leader del partito socialdemocratico, Martin Schulz, ha ufficializzato la rinuncia alla carica nel prossimo governo Merkel, piegandosi alla pressione del suo partito

Germania - c’è accordo sulla grande coalizione : Schulz sarà Ministro degli Esteri : Germania, c’è accordo sulla grande coalizione: Schulz sarà ministro degli Esteri Alla Spd i ministeri dell’Estero (sarà Martin Schulz), del Lavoro e delle Finanze; alla Cdu di Angela Merkel Economia e Difesa. Questi gli accordi che hanno portato alla formazione della nuova grande coalizione tedesca. Ora manca solo il voto degli iscritti dell’Spd per ufficializzare […] L'articolo Germania, c’è accordo sulla grande coalizione: ...

Fyrom-Ue : Ministro Esteri bulgaro - probabile che Skopje riceva invito per inizio negoziati adesione : "Sono felice del fatto che il governo della Macedonia abbia capito che la politica del 'contro' non è una politica basata sui valori europei", ha detto la ministro bulgara. (Bus)

Elezioni - Salvini a Travaglio : “Berlusconi? Sarebbe ottimo Ministro Esteri”. “Lo ricordiamo quando fece le corna” : “Berlusconi mi ha candidato come ministro degli Interni? Per me lui Sarebbe un ottimo ministro degli Esteri“. Sono le parole pronunciate a Otto e Mezzo (La7) dal leader della Lega, Matteo Salvini, che premette: “Se vince il centrodestra, come immagino, chi prende un voto in più tra me e Berlusconi farà il presidente del Consiglio, a patto che Berlusconi risolverà i suoi problemi come mi auguro”. E aggiunge: ...

Centrodestra - Salvini : Berlusconi ottimo Ministro degli Esteri : ... ospite a Otto e mezzo su La7, ha spiegato che ' sicuramente farebbe meglio di tutti i predecessori come ministro degli Esteri' perchè 'Berlusconi lo conoscono in tutto il mondo', ha sottolineato &...

Germania - Ministro Esteri sicuro : Europa deve opporsi ai diktat economici americani - : "Non si può consentire che le garanzie giuridiche dell'economia tedesca vengano rispettate solo se vengono soddisfatte le condizioni americane di concorrenza", ha aggiunto Gabriel. La Germania e l'...

Ministro Esteri tedesco chiede missione pace nei territori occupati del Donbass - : A sua volta, Gabriel ha definito la guerra nella regione non solo un "conflitto tra Russia e Ucraina", ma un pericoloso precedente per l'intera Europa e il mondo intero. A suo parere, ciò mette in ...

"Una ferita mortale alla pace". Intervista all'ex Ministro degli Esteri palestinese Nabil Shaath : "Trump vuole spostare l'Ambasciata americana a Gerusalemme? Bene, lo faccia a Gerusalemme Ovest e al tempo stesso dichiari la volontà di aprirne una a Gerusalemme Est. Il nostro appello è all'Europa: non seguite l'America in una scelta gravissima che infligge una ferita mortale al processo di pace e mette a rischio la stabilità e la sicurezza dell'intera regione". A lanciare l'appello, in questa Intervista esclusiva concessa ...

Caso Regeni - il Ministro degli esteri egiziano : "Eccezionale il livello di cooperazione tra procure" : ... che è solo questione di tempo, che il ritardo dipende dal recupero delle immagini da parte delle compagnie europee incaricate: 'E' un problema tecnico, la volontà politica, che qui rappresento, è ...

Caso Regeni - il Ministro degli Esteri egiziano a Roma : "Ci impegniamo a fornire le immagine della metro" : "Siamo determinati a fare tutto quanto è possibile per portare la vicenda tragica" di Giulio Regeni "a termine, in maniera soddisfacente per tutti". È quanto ha detto il ministro degli Esteri egiziano Sameh Hassan Shoukry durante il suo intervento al Forum Med 2017 in corso a Roma."Il nostro procuratore - ha aggiunto - e il procuratore di Roma hanno collaborato molto bene. È la prima volta che un procuratore egiziano si ...

'Pikachu scelgo te'. Il Ministro degli esteri Giapponese Kono Taro lo ha nominato ambasciatore : In passato è toccato a Doraemon , il gatto robot a cui Taro ha affidato un importante compito: promuovere la cultura Giapponese all'estero e far conoscere il mondo degli anime al maggior numero di ...