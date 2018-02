MeToo Dissenso comune | dissenso individuale

huffingtonpost

(Di lunedì 12 febbraio 2018) Vorrei iniziare questo post con una premessa lapidaria: basta. Forse stiamo un po' esagerando con questa storia delle avance che diventano subito molestia, e delle donne che pare siano continuamente vittime d'ingiustizia e abuso. Non vi siete domandati anche voi se, per caso, possa dipendere dal fatto che gli uomini hanno da sempre un certo modo di relazionarsi all'altro sesso? Un modo che spesso noi donne non capiamo, perché passa attraverso dei linguaggi che non mastichiamo; e che altrettanto spesso risulta intollerabile, perché l'azione dell'uomo è strutturata su delle linee di pensiero che non ci appartengono?Ormai pare che qualsiasi manifestazione più o meno esplicita della sessualità maschile sia passibile di anatema e giudizio; e questo onestamente non mi sembra giusto. Stiamo perdendo il lume della ragione e tra rivelazioni, smentite e ...