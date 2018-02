Messina | trasporta sei chili di droga | arrestato corriere

Aeronautica : donna in pericolo di vita trasportata d’urgenza da Panarea a Messina : Una donna in imminente pericolo di vita è stata trasportata nella notte dall’isola di Panarea a Messina con un elicottero dell’Aeronautica militare: a causa delle condizioni meteo avverse e del forte mare in burrasca, l’elicottero militare è risultato l’unico assetto in grado di effettuare il trasporto d’urgenza in sicurezza. Su richiesta della Prefettura di Messina, è decollato dall’aeroporto Trapani un ...