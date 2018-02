Meloni | ' Non ho mai detto che voglio cacciare il direttore dell' Egizio'

Giorgia Meloni : 'Renzi ha telefonato a direttore del museo egizio e non al brigadiere ferito a Piacenza' : ... presidente di Fratelli d'Italia critica l'iniziativa del direttore Christian Greco ma ancora di più le manifestazioni di solidarietà che questi ha ricevuto da rappresentanti del mondo politico, tra ...

SONDAGGI ELEZIONI 2018/ Intenzioni di voto : centrodestra al 36 ma Salini-Berlusconi-Meloni Non ‘crescono’ più : SONDAGGI politici elettorali verso ELEZIONI 2018: Intenzioni di voto e analisi, centrodestra al 36% è avanti ma non cresce più. Le ultime notizie su Regionali Lombardia, Fontana avanti(Pubblicato il Mon, 12 Feb 2018 05:26:00 GMT)

Meloni : Casapound e Forza Nuova non sono partiti xenofobi : "Il fascismo è morto, sono d'accordo con Minniti. Quello che non capisco è perché, se è morto, ne stiamo parlando ogni giorno. Perché la sinistra parla solo di questo?". Nel giorno in cui a Macerata ha sfilato una manifestazione contro il razzismo e la xenofobia, Giorgia Meloni, ospite all'Intervista di Maria Latella su Sky Tg24, accusa la sinistra di gridare al ritorno del fascismo per fini meramente elettorali. ...

Roma - intimidazioni a Meloni : Non prendere in giro o sono ca... : "Questa è la stazione Termini, sono le 8 meno 10. Una realtà di degrado, gente ubriaca in mezzo alla strada che grida: è la realtà che vedete ogni giorno nella capitale d'Italia. È bene documentarla questa cosa, perché nella mia Italia non esisterà più. Nella mia Italia non ci sono zone franche". Inizia così il racconto in diretta facebook di Giorgia Meloni dalla stazione dei treni Romana. Un "reportage" ...

Giorgia Meloni : non capisco Berlusconi e Salvini : Elezioni 2018, Giorgia Meloni: io non temo nulla ma non capisco: Berlusconi dice che non ci saranno voti di FI per fare un Governo col Pd.

Elezioni - Scanzi vs Meloni : “Senza Berlusconi non andate da soli neanche in bagno”. “Senza di lui non sapreste di cosa parlare” : Polemica vivace a Dimartedì (La7) tra il giornalista de Il Fatto Quotidiano, Andrea Scanzi, e la leader di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni. Casus belli: l’alleanza tra Berlusconi e la candidata alla presidenza del Consiglio. “Io non ricomincio da Berlusconi, ma da Giorgia Meloni” – precisa la presidente di FdI, rispondendo al conduttore Giovanni Floris – “Siete voi giornalisti a dire che il centrodestra ricomincia da Berlusconi. Io sono ...

Meloni : mia Italia non spara a innocenti : 17.23 "Non condivido niente,non è la mia Italia quella che spara agli innocenti", ma "le Istituzioni non possono fare le omertose sui reati degli immigrati". Lo afferma Giorgia Meloni, leader di FdI, su La7, tornando sul raid di Macerata. Poi evidenzia: "Ho visto una sfilata di esponenti delle Istituzioni a Macerata", mentre "per la ragazza che è stata fatta a pezzi da un nigeriano nessun esponente delle Istituzioni ha detto una parola, questo ...

Giorgia Meloni contro Sergio Mattarella : 'Vergogna - non ha neppure chiamato la madre di Pamela Mastropietro' : Giorgia Meloni contro Sergio Mattarella per la terrificante vicenda di Pamela Mastropietro . Ospite di Lucia Annunziata a In mezz'ora su Rai 3, la leader di Fratelli d'Italia ha affermato: 'La madre ...

La provocazione di Giorgia Meloni : ‘Italiani - non comprate su Amazon’ (video) Video : La puntata del 3 febbraio del talk show di La7, Otto e Mezzo, ha visto come ospite #Giorgia Meloni. La leader di Fratelli d’Italia, intervistata dalla ‘padrona di casa’, Lilly Gruber, e dal giornalista Pino Corrias, ha esposto il programma del suo partito, e della coalizione di centrodestra a cui appartiene, soffermandosi soprattutto sui temi a lei più cari: la difesa degli italiani e dei loro diritti. In particolare, hanno destato scalpore le ...

Vaccini - Lorenzin : "Non si scherza sui bimbi"Con la giunta Raggi anche Meloni e Salvini : Il ministro della Salute ironico: "Leggo che Raggi e Assemblea capitolina si sono trasformati in un nuovo organo tecnico scientifico: non solo si occupano di virus e batteri, ma forse presto si occuperanno anche di nuove terapie geniche".