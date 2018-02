ninjamarketing

: RT @ninjamarketing: Meglio vendere a genitori e nonni che ai giovani. La Silver Economy, secondo Alibaba - Mentre la maggior parte delle az… - DavideAlbergoni : RT @ninjamarketing: Meglio vendere a genitori e nonni che ai giovani. La Silver Economy, secondo Alibaba - Mentre la maggior parte delle az… -

(Di lunedì 12 febbraio 2018) Come sarà l'app La nuova app sarà pertanto più user friendly e semplice da usare, ma rimarranno in uso le funzioni chiave come l'accesso a programmi di live streaming e consigli personalizzati per ...