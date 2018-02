Max Gazzè non le manda a dire | “Scudetto? La Juventus ha rotto le scatole…”

Da Ermal Meta a Max Gazzè - passando per Rubino. Tanta Puglia nel Festival di Sanremo 2018 - : Con un record di ascolti nel corso dell'intera kermesse " a finire il boom dell'ultima serata " si è concluso il Festival di Sanremo 2018 . A vincere, si sa, il duo Ermal Meta -Fabrizio Moro, seguito ...

Max Gazzè/ Video - La leggenda di Cristalda e Pizzomunno : "Sono rimasto amareggiato per Elio" (Sanremo 2018) : Max Gazzé, Video ''La leggenda di Cristalda e Pizzomunno '': oggi l'esibizione nello speciale di Domenica In e le prime dichiarazioni del cantante. Tutte le info (Sanremo 2018) (Pubblicato il Sun, 11 Feb 2018 15:51:00 GMT)

Sanremo - cosa c’è dietro la vera storia di Cristalda e Pizzomunno di Max Gazzè. Uno dei pezzi che emoziona di più ma che non tutti hanno davvero capito. Quello che c’è da sapere : Tra le canzoni più belle di questo festival c’è sicuramente quella di Max Gazzè. Ma il testo lo avete capito? La leggenda di Cristalda e Pizzomunno è vera, ed è diffusa in tutta la Puglia. C’era una volta un bellissimo pescatore che ogni giorno solcava il mare di Vieste. Le fiabe non sono relegate alla nostra infanzia, fanno parte della nostra vita e Max Gazzé le fa risuonare anche nel 68esimo festival di Sanremo. Con una ...