Maurizio Gasparri contro Favino dopo il monologo di Sanremo

Pierfrancesco Favino - Maurizio Gasparri attacca ancora : '300mila euro d'ingaggio per fare politica al Festival di Sanremo' : Il monologo di Pierfrancesco Favino all'ultima serata del Festival di Sanremo su immigrazione e dintorni continua a far discutere. Già, perché a molti è servato un intervento , molto, politico in ...

Maurizio Gasparri - Luigi Bisignani : 'Sarà lui il candidato in Lazio per il centrodestra' : Bastano pochissime righe a Luigi Bisignani per sganciare la sua personalissima bomba. Si parla di politica, ovviamente. Di candidature. Di elezioni. Del Lazio, per essere precisi. Di quel Lazio dove, ad oggi, manca ancora il candidato del centrodestra. In campo per la sinistra ci sarà l'uscente, ...