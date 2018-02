Matteo Renzi | la brutta voce che gira nel Partito democratico | se finisce al 20% arriva

Matteo Renzi - Gad Lerner lo ha già condannato : 'Comunque vada il voto - se ne deve andare' : C'è chi però si è portato avanti con il lavoro, come il giornalista Gad Lerner, già pronto a prendere le misure del segretario, per scavarne la fossa, politica naturalmente.

Matteo Renzi - il crollo epocale del Pd nei sondaggi : si teme il 20 per cento : Il pessimismo regna sovrano in casa Pd. 'La responsabilità non paga', è la conclusione dei Renziani che sono in costante contatto con il segretario. Il quale, riporta La Stampa , ha percepito ...

Gad Lerner scarica Matteo Renzi : "Archiviare la sua leadership è necessario per la sinistra" : Gad Lerner archivia Matteo Renzi. Dopo aver lasciato il Partito Democratico la scorsa estate, il giornalista e conduttore tv si scaglia contro il segretario e candidato premier: "Comunque vadano le percentuali, archiviare la leadership di Renzi per il centrosinistra è divenuta una stringente".A scanso di equivoci, meglio scriverlo in anticipo sui risultati elettorali. Comunque vadano le percentuali, e senza rancore, archiviare la ...

Nadia Toffa - sui social pioggia di messaggi di incoraggiamento : da Giorgia a Matteo Renzi. E anche tanti fan : “Eccezionale guerriera” : In tanti tra ieri e oggi, sui social, hanno espresso solidarietà e ammirazione per Nadia Toffa che, al suo ritorno alle Iene, ha svelato di aver avuto un cancro e di essersi curata con chemio e radioterapia. L'articolo Nadia Toffa, sui social pioggia di messaggi di incoraggiamento: da Giorgia a Matteo Renzi. E anche tanti fan: “Eccezionale guerriera” proviene da Il Fatto Quotidiano.

Matteo Renzi all’attacco : “L’unico che è impresentabile è Luigi Di Maio” : Matteo Renzi è cosciente che uscirà sconfitto dalle elezioni politiche del 4 marzo. Per evitare la debacle totale deve provare

Le Iene - Matteo Renzi furioso per il servizio bloccato sui finti rimborsi dei grillini : Ma, come riporta La Stampa , questa la volta la vicenda ha varcato i confini di Cologno Monzese ed è arrivata ai vertici più alti della politica italiana. Perchè il servizio 'incriminato' è quello ...

Matteo Renzi : Ora la deriva pistolera rischia di far dei danni : Matteo Renzi torna a parlare dei fatti di Macerata e commenta le polemiche suscitate dalla sua assenza alla manifestazione antifascista di ieri. Intervenendo ad un pranzo elettorale a Lastra a Signa, in provincia di Firenze, ha affermato: "La Lega preoccupa. Domani sarà con noi a Firenze il ministro degli Interni, Marco Minniti. Io sono molto orgoglioso che il ministro degli Interni si chiami Marco Minniti. Se si chiamasse Matteo ...

Sondaggi - Matteo Renzi devastato dalla 'forbice' Bonino-Lorenzin : Non bastassero i Sondaggi , negativi, sul loro gradimento, a impensierire i vertici del Pd sono anche le rilevazioni che riguardano i , pochi, loro alleati . Infatti, se '+Europa' della Bonino , '...

Matteo Renzi - la bugia per difendere Maria Elena Boschi candidata a Bolzano : Per la cronaca, vide riconfermato il suo seggio a Montecitorio in quelle elezioni del 2001 dopo le quali Silvio Berlusconi tornò a Palazzo Chigi. Riuscirà la Boschi a emularlo?

Matteo Renzi - il ribaltone : altro che morto - guarda i sondaggi e gode. 'Ora li massacriamo' : 'Se volete il fango risponderemo colpo su colpo'. Matteo Renzi passa alle minacce: nella 'settimana nera' del Pd , travolto dai tragici fatti di Macerata , il segretario si aggrappa a due piccole, ...

L’incubo di Matteo Renzi : il Pd è al 20% nei sondaggi : Nel centrosinistra tutti si interrogano su quanto sarà pesante la sconfitta nelle elezioni politiche 2018. sondaggi alla mano per il

Matteo Renzi - il Pd crolla nei sondaggi e lui esulta : 'Se è per l'immigrazione - abbiamo fatto bene' : Si riparte dalla sicurezza. Lunedì Matteo Renzi e il ministro dell'Interno Marco Minniti saranno a Firenze per parlare del tema ormai diventato centrale nella campagna elettorale: 'Alle 12 incontriamo ...

#MeetMillenials - Matteo Renzi risponde all'appello di Skuola.net : L'8 febbraio alle 16.30 anche lui sarà in diretta streaming sulla Skuola Tv - e in contemporanea in diretta sulla pagina Facebook ufficiale del portale - per rispondere alle curiosità dei 'nuovi ...

Barbara D'Urso ospiterà Paolo Gentiloni : al premier lo ha chiesto Matteo Renzi - 'dobbiamo cambiare passo' : Matteo Renzi deve 'cambiare verso' alla campagna elettorale. Già, perché i sondaggi danno il Pd indietrissimo, fuori dai giochi, sostanzialmente spacciato. E per cambiare passo, rivela il Corriere ...