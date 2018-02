Magnesio supremo | ecco le sue eccezionali proprietà

meteoweb.eu

(Di lunedì 12 febbraio 2018) Ilè un elemento essenziale per un’enotme quantità di processi metabolici e reazioni biochimiche, tanto da essere presente in ogni cellula del corpo. In caso di carenza cronica o temporanea di questo prezioso minerale, è possibile far ricorso al, un integratore alimentare a base di acido citrico ecarbonato, assimilato in tempi molto rapidi dall’organismo. Tra le sue: quella di normalizzare la pressione sanguigna, agevolare il corretto funzionamento del sistema cardiaco, regolarizzare il battito e ridurre le palpitazioni. Esso permette il giusto assorbimento di carboidrati, vitamine e minerali, rinvigorisce il sistema immunitario, è efficace contro stress, stanchezza fisica, affaticamento psico-fisico, insonnia, disturbi d’ansia, nervosismo e sbalzi d’umore,. Ma non è tutto: allevia il mal di testa, migliora l’umore e la ...