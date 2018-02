Macabra scoperta - cadavere in decomposizione in un appartamento : Roma, 12 feb. , AdnKronos, - Macabro ritrovamento a Genova. Il corpo di un uomo, in avanzato stato di decomposizione, è stato rinvenuto nel pomeriggio in un appartamento in via Pellegrini dai vigili ...

Macabra scoperta - cadavere in decomposizione in un appartamento : Roma, 12 feb. (AdnKronos) – Macabro ritrovamento a Genova. Il corpo di un uomo, in avanzato stato di decomposizione, è stato rinvenuto nel pomeriggio in un appartamento in via Pellegrini dai vigili del fuoco, intervenuti in seguito a una chiamata. Sul posto è stata richiesto l’intervento della polizia e del 118. L'articolo Macabra scoperta, cadavere in decomposizione in un appartamento sembra essere il primo su Meteo Web.

“Lo abbiamo trovato lì - senza vita”. Terribile lutto nel mondo dello sport italiano. La Macabra scoperta all’interno del parco della città che più lo aveva amato. Il dolore di amici e colleghi : Il numero 10 sulle spalle, la voglia di divertirsi e soprattutto di far divertire il pubblico sugli spalti. Chi ama il calcio e non disdegna di tanto in tanto qualche occhiata alle serie inferiori probabilmente ricorderà il nome di Simone Rispoli, fantasista che ha legato il proprio nome soprattutto alla città di Ravenna e alla sua squadra, con la quale tra il 2012 e il 2015 aveva anche conquistato due straordinarie promozioni. Una ...

Macabra scoperta nel maceratese - cadavere di donna a pezzi in due valigie : Le valigie abbandonate in un fosso sono state notate da un passante, non lontano dal cancello di una villetta in Via dell'Industria