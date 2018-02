Macabra scoperta - cadavere in decomposizione in un appartamento : Roma, 12 feb. (AdnKronos) – Macabro ritrovamento a Genova. Il corpo di un uomo, in avanzato stato di decomposizione, è stato rinvenuto nel pomeriggio in un appartamento in via Pellegrini dai vigili del fuoco, intervenuti in seguito a una chiamata. Sul posto è stata richiesto l’intervento della polizia e del 118. L'articolo Macabra scoperta, cadavere in decomposizione in un appartamento sembra essere il primo su Meteo Web.