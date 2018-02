Ma voi | al lavoro | che paure avete?

vanityfair

(Di lunedì 12 febbraio 2018) Un’imminente consegna diper un incontro decisivo, una conferenza davanti a un vasto pubblico, un colloquio che può determinare il nostro futuro professionale: tutte sistuazioni che possono suscitare stress e preoccupazione. È un processo piuttosto naturale: quando usciamo dalla nostra zona comfort, in noi si scatena apprensione e agitazione. Talvolta però alcune preoccupazioni possono sconfinare in un altro territorio, molto più pericoloso e dannoso, che è quello della paura patologica. Ilè un àmbito in cui si sviluppano molte fobie che possono avere conseguenze importanti se non risolte. Nella nostra gallery, trovate le cinquepiù frequenti asecondo lo psicoterapeuta aretino Giorgio Nardone, uno dei più grandi esperti al mondo dei disturbi fobico-ossessivi. Ha studiato nella scuola di Palo Alto, dove è diventato allievo di Paul Watzlawick; insieme hanno ...