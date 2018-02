M5S - Renzi attacca Di Maio : «Mele marce? Ricorda Craxi e il mariuolo Mario Chiesa» : L'attacco ai Cinque Stelle è diretto. Il riferimento, altrettanto chiaro, è quello del caso rimborsi . «Quello che sta accadendo sui Cinquestelle è impressionante, se guardiamo ai rimborsi, si sono ...

M5S - restituzioni truffa – Renzi : “Di Maio ricorda Craxi con il mariuolo Mario Chiesa” : “Mele marce? Altro che mele marce, è un’ortofrutta. Di Maio ricorda Craxi con il mariuolo Mario Chiesa”. Il segretario del Pd, Matteo Renzi, a “Otto e mezzo” su La7, commenta così la decisione del candidato premier del M5s di buttare fuori dal MoVimento tutti coloro che dovessero risultare responsabili di aver barato sui rimborsi. I conti non tornano, il “buco” si allarga. Con il passare delle ore i 200mila ...

M5S - Di Maio : “Caso rimborsi? Faremo altri controlli - ma Renzi non faccia la morale a noi sui soldi” : “Faremo altri controlli, Cecconi e Martelli intanto li ho già messi fuori. Noi abbiamo dimostrato che se c’è qualcuno che sbaglia viene messo fuori. Mi fa rabbrividire che Renzi pensi di poter fare la morale a noi. Restituisca gli stessi soldi che abbiamo restituito noi e poi inizi a parlare”. Lo ha detto Luigi Di Maio a margine dell’iniziativa di campagna elettorale prevista questa mattina a Napoli al teatro Sannazaro, ...

Renzi : "Cifre in libertà da centrodestra e M5S" : "Noi abbiamo un programma che è molto diverso dagli altri. Gli altri sparano cifre in libertà. Il centrodestra ha fatto un programma da 200 miliardi di euro: non li trovano nemmeno col monopoli. Il ...

Elezioni - Morra al mercato chiacchiera con l’immigrato : “M5S? Ma io voto Renzi. Di Maio non ha abbastanza forza” : Nicola Morra (M5S) al mercato dispensa volantini e sorrisi. Ordinaria amministrazione in campagna elettorale. Quando incrocia due giovani immigrati si frema a chiacchierare, prima si parla di calcio… quando la discussione vira in politica, però, il risvolto inaspettato: “Io voto Renzi – dice l’africano – perché Di Maio non ha abbastanza forza. Mi sta simpatico ma ci vuole grinta, è meglio” L'articolo Elezioni, ...

Salvini 'Islam un rischio'. Di Maio a Mattarella 'Informazione equa'. Renzi al M5S 'Vogliono campagna nel fango' : ROMA - Mentre Matteo Salvini dopo il raid razzista di Macerata attacca l 'Islam , è scontro tra M5s e Pd, con Luigi Di Maio che si appella al presidente della Repubblica 'perché sia garantita una ...

Renzi : M5S vuole campagna nel fango - Pd risponderà colpo su colpo : Roma, 8 feb. , askanews, - I Cinque Stelle "vogliono una campagna elettorale giocata nel fango. Noi no. Ma se vogliono stare sul fango dobbiamo rispondere colpo su colpo". Lo scrive il segretario del ...

Elezioni - Bersani : “Renzi? Io sono quello che avrebbe dovuto essere lui. M5S? Dialogo su 4 punti - altrimenti ciaone” : “Intanto, io sono della sinistra radicale. Io sono sinistra di governo, quella che avrebbe dovuto essere Renzi. E oggi non ci sarebbe stata tanta destra in questo Paese, se avessimo tenuto su le bandiere di una sinistra di goveno”. E’ la severa stoccata che a Omnibus (La7) Pier Luigi Bersani, esponente di Liberi e Uguali, rifila al segretario Pd, Matteo Renzi. E aggiunge: “E’ vero che la storia non si ripete, ma ama ...

Roma. Renzi : puntiamo a primato. Ribatteremo colpo su colpo al M5S : Roma – Renzi: vogliamo essere primi Roma – Questo quanto detto da Matteo Renzi, segretario del Pd, nella enews: “Diciamolo con forza: noi vogliamo arrivare... L'articolo Roma. Renzi: puntiamo a primato. Ribatteremo colpo su colpo al M5S su Roma Daily News.