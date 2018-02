M5S | bonifici presentati e ritirati | buco  da oltre 1 milione nel caso rimborsopoli Di

M5S - bonifici presentati e ritirati : buco da 500 mila euro nel caso rimborsopoli Di Maio : «Fuori le mele marce»|Video : La denuncia delle «Iene»: bonifici pubblicati sul sito e poi annullati. Coinvolti capilista nelle Marche e in Piemonte. Di Maio: «Vanno espulsi. Le mele marce le trovo e metto fuori». Loro restituiscono l’ammanco e annunciano: «Se eletti rinunceremo a posto»

M5S - bonifici fantasma : Grillo cita l'imperativo morale di Kant : ... invece noi oggi siamo abituati ad altri nani, lui era un nano gigantesco, noi abbiamo dei nani nani, degli psiconani , nani proprio di mentalità, con una visione del mondo di 10 centimetri', scrive ...

M5S - Lezzi : 'Chiedo ricevute dei bonifici eseguiti' : ' Domani mattina andrò in banca per farmi rilasciare tutta la documentazione che accerta che i bonifici fatti in questi anni non siano stati revocati '. Questo il post scritto su Facebook in modo ...

M5S - corsa a fare i bonifici online per restituire i soldi dello stipendio : Come oramai tutti sanno, ho deciso di chiudere la mia esperienza politica quindi molte delle notizie che ho mi arrivano da giornali e telegiornali. Da quanto ho capito - conclude Giordano - hanno ...

M5S - Di Maio : ‘Versamenti al fondo microcredito? In arrivo ultimi bonifici’. E studia nuovo metodo di restituzione : “Ieri abbiamo fatto le verifiche e quello che è venuto fuori è solo un problema di contabilità del Mise e del Mef. Sostanzialmente gli ultimi bonifici che stiamo facendo in questi giorni – non per correre ai ripari ma perché stanno scadendo le ultime rendicontazioni – non sono stati ancora accreditati sul conto, ma risultano sul nostro sito internet”. Luigi Di Maio, da Salerno, fa il punto sulla vicenda del divario tra le ...

M5S - Di Maio : i bonifici risultano sul nostro sito : Infine non è mancata una stoccata al mondo dell'informazione. "Vedo - ha detto - ancora una grossa sproporzione dell'informazione italiana nei nostri confronti. Mi dispiace dirlo, ma soprattutto da ...

M5S - Di Maio : i bonifici risultano sul nostro sito : "Gli ultimi bonifici che stiamo facendo in questi giorni, non per correre ai ripari ma perché stanno scadendo le ultime rendicontazioni, non sono stati ancora accreditati sul conto, ma risultano sul nostro sito internet".