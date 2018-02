Luigi Di Maio e M5s spazzati via a tre settimane dal voto | rimborsopoli | manca almeno

Luigi Di Maio - la grana massoneria nel Movimento 5 Stelle : il candidato iscritto alla Loggia : Come se non bastassero le grane di Di Maio per la questione della rendicontazione delle spese dei gruppi, ieri il leader politico dei pentastellati si è ritrovato sul tavolo un' altra bella patata ...

Luigi Di Maio - imbarazzo M5s per l'attivista : 'Voglio incontrare la Boldrini per strada con la spranga in mano' : 'Vorrei incontrare Laura Boldrini in strada. È bello parlare con una spranga in mano'. A scriverlo su Facebook è un attivista del Movimento 5 Stelle, costretto a dissociarsi. La presidente della ...